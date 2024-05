Lite in un liceo finisce a coltellate, ferito un quindicenne

REGGIO CALABRIA – Una tragedia sfiorata quella accaduta in un liceo di Reggio Calabria. A seguito di una lite tra quindicenni, uno di loro ha estratto un coltello e ha ferito il coetaneo. Si tratta di due studenti e il fatto è accaduto all’interno del liceo scientifico “Leonardo Da Vinci”. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale che hanno avviato le indagini.

Stando a una prima ricostruzione i protagonisti, due quindicenni, hanno avuto un alterco per futili motivi quando ad un tratto, uno di loro ha estratto un coltellino e ha colpito al dorso e ad un braccio il coetaneo che, ferito, è stato accompagnato in ospedale dal padre, il quale nel frattempo era stato avvisato dalla scuola. Avrebbe riportato un’emorragia interna ma non sarebbe in pericolo di vita. L’altro 15enne, autore del ferimento, è stato denunciato alla Procura dei minori. I carabinieri intanto, hanno avviato le indagini e sentito i compagni per ricostruire esattamente quanto accaduto. Momenti di tensione si sono verificati all’arrivo dei parenti della vittima a scuola.