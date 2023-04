In Sila si potrà sciare nel week-end di Pasqua. A Lorica aperte le piste della Valle dell’Inferno

LORICA – L’ondata di freddo artico che ha colpito la Calabria, ha portato anche la neve in Sila. Paesaggi invernali in piena primavera e fiocchi bianchi su buona parte dell’Altopiano. E per gli appassionati degli sport invernali, arriva una bellissima notizia direttamente dalla perla della Sila, pronta ad accoglie gli sciatori per l’ultimo scampolo di inverno. La stagione dello Sci sulla vetta più alta della Calabria non è ancora finita.

Ferrovie della Calabria, che gestisce gli impianti di risalita di Lorica, tornati finalmente in esercizio lo scorso dicembre, ha comunicato che, proprio grazie alle nevicate e alle basse temperature degli ultimi giorni, sarà possibile sciare per tutto il giorno sulle due piste rosse della Valle dell’Inferno, sulla cima del monte Botte Donato, la vetta più alta della Sila, per tutto il fine settimana di Pasqua.

In Sila si scia anche a Pasqua

Impianti di risalita funzionanti e piste aperte a partire da domani venerdì 7 aprile, fino al giorno di Pasquetta (fino ad oggi lo si è potuto fare solo fino alle 13:00 e non tutti i giorni). Si potrà sciare sulla Pista Inferno 1 lunga 810 metri e sulla pista Inferno 2 lunga 950 metri. Una bellissima notizia per tutti gli amanti della neve che hanno deciso di passare le festività in Sila, grazie anche al lavoro di quanti si sono impegnati per rendere fruibili le due piste a tutti gli appassionati dello sci in questa fine settimana pasquale. Ma anche chi non sa sciare potrà approfittane per trascorrere una giornata in montagna in compagnia gustando le prelibatezze della cucina calabrese.