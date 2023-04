Aprile da pieno inverno in Calabria: pioggia, freddo e neve. Week-end di Pasqua ancora incerto

COSENZA – Più che primavera sembra di essere ripiombati in pieno inverno. La Calabria continua ad essere interessata da correnti artiche fredde (ne abbiamo parlato qui) che hanno fatto calare in modo netto le temperature. L’instabilità generata dall’irruzione fredda, unita a una debole circolazione di bassa pressione, favorisce instabilità dell’atmosfera che oggi si sta manifestando soprattutto sull’estremo Sud e la Calabri con un nuovo peggioramento dopo la perturbazione che due giorni fa ha causato allagamenti, smottamenti e frane sui versanti ionici.

In Calabria è tornato l’inverno

Si registrano piogge, rovesci sparsi e in alcuni casi anche temporali. I rilievi di Sila e Pollino sono interessati da nevicate, con i fiocchi bianchi che cadono attorno ai 1.000/1200 metri. Insomma uno scenario che non ha nulla di primavera e con alberi già in fiore. Domani, il nucleo instabile associato ad aria artica, tenderà ad attenuarsi e il tempo migliorerà con ampi spazzi di sole, anche se le temperature rimarranno sotto la media. Farà ancora freddo soprattutto la notte.

Il meteo di Pasqua

Detto dell’attuale peggioramento, gli occhi sono puntati a quello che accadrà a Pasqua e Pasquetta. Le temperature tenderanno ad aumentare e Il tempo per il week-end pasquale sarà certamente più mite, ma resta ancora incerto con possibili rovesci soprattutto sui versanti tirrenici. La domenica di Pasqua, in particolare, potrebbe essere ancora instabile, mentre il Lunedì dell’Angelo sarà una giornata migliore, con sole un pò ovunque anche se non è del tutto escluso il ‘classico’ temporale quotidiano guasta pic-nic. Potrebbe essere questo lo scenario meteorologico delle prossime festività, anche se si tratta solo di indicazioni e ancora da confermare. Quel che sembra certo è che sarà una Santa Pasqua fredda, specie durante la notte.