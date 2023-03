Colpo di coda dell’inverno: temperature in picchiata e freddo artico. Tornerà anche la neve in Sila

COSENZA – La primavera sta per andare in stand-by per un colpo di coda dell’inverno che interesserà anche la Calabria a partire dai primissimi giorni della settima Santa. Se qualcuno stava pensando di riporre negli armadi cappotti e indumenti inverali, farà bene ad aspettare almeno una decina di giorni, visto che un nucleo di aria fredda di origine artica, in arrivo dal nord Europa, creerà una vortice ciclonico che stazionerà sul Mediterraneo almeno fino alla vigilia di Pasqua. Ma non è detto che le festività siano all’insegna del clima mite e del sole.

Ma partiamo con il fine settimana, che continuerà ad essere soleggiato e dal clima primaverile su tutta la Calabria con temperature anche superiori ai 22-25 gradi. Da lunedì ecco lo scossone meteo, quando una vasta depressione atlantica avanzerà verso l’Europa Centro-Occidentale fino a sprofondare più a Sud, tuffandosi nel cuore del Mediterraneo e spazzando via l’anticiclone.

Colpo di coda dell’inverno: primavera ai box in Calabria

L’alta pressione si eleverà verso il Regno unito e poi puntando anche verso la Scandinavia. Sul suo bordo orientale scorreranno correnti di aria fredda (non gelida visto che siamo pur sempre in primavera) con possibile componente da Est a metà settimana. Correnti che andranno ad alimentare un vortice ciclonico che colpirà soprattutto le regioni del Sud. A seguito dei forti contrasti termici, con un vero e proprio tracollo delle temperature (anche di 10-15 gradi), dall’Alto Adriatico fino alla Calabria e alla Sicilia, le precipitazioni saranno frequenti, diffuse e localmente anche molto forti. I venti soffieranno fino a 100 km/h su tutto il Centro-Sud.

Tornerà a cadere la neve in Sila

Pioggia e temporali in pianura, mentre la neve tornerà a cadere a quote di montagna su Sila e Pollino, ma anche a quote più basse, tra gli 800-900 metri, con accumuli anche di diversi centimetri e temperature tipicamente invernali. Il clima freddo ci accompagnerà per tutta la settimana che porta a Pasqua.