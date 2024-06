In fuga a folle velocità da Tarsia a Corigliano: bloccati in auto con oltre 2 chili di cocaina

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Ieri pomeriggio i Carabinieri del N.O.RM. – Nucleo Operativo e Radiomobile – del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano hanno arrestato il pregiudicato D.G.T. cl. 78 e la coppia C.F. cl. 88 e F.C. cl 97, tutti gravemente indiziati per la detenzione di oltre 2,2 chili di cocaina pura ed il primo anche del reato di «resistenza a Pubblico Ufficiale».

Ad attirare l’attenzione dei Carabinieri, impiegati nei servizi di controllo del territorio, le manovre azzardate di due autovetture una Mercedes «Classe B» e un’Audi «Q3», che procedevano l’una a distanza dall’altra, ma con un percorso perfettamente identico e a velocità estremamente elevata. Le due auto sono state notate all’uscita dell’autostrada «Tarsia Nord», da dove hanno poi attraversato il comune di Spezzano Albanese, sino ad arrivare nella contrada Apollinara di Corigliano. In considerazione che i mezzi rappresentavano un concreto pericolo per gli altri utenti della strada e ritenuto che quel comportamento potesse celare altre condotte potenzialmente illecite, sul posto sono state fatte convergere più autovetture dell’Arma che, in coordinamento costante con la Procura della Repubblica di Castrovillari, hanno optato per intimare l’alt dei due veicoli e procedere al controllo dei relativi occupanti.

In quel contesto i militari impiegati nella verifica hanno attuato tutte le procedure di sicurezza al fine di prevenire eventuali sinistri ma, nonostante le accortezze adottate, il conducente dell’Audi ha tentato di bloccare la strada alle autovetture dell’Arma e cercando di favorire la fuga degli altri due soggetti a bordo della Mercedes. Una manovra spericolata che, per fortuna, si è conclusa senza alcuna collisione e che non ha sortito gli effetti sperati. Infatti gli operatori sono riusciti a fermare entrambi i mezzi e, valutate le circostanze ed i presupposti di Legge, hanno proceduto a perquisire i soggetti fermati.

Le operazioni di ricerca effettuate nei mezzi hanno permesso di recuperare, nell’autovettura della coppia, uno zainetto con all’interno due panetti di cocaina pura, dal peso complessivo di oltre 2,2 chilogrammi, mentre nella disponibilità dell’altro soggetto è stata trovata una somma la cui consistenza non è stata giustificata e, per tale ragione, è stata sottoposta a sequestro penale.

Le tre persone arrestate, dopo le incombenze di Legge, sono state condotte nel Carcere di Castrovillari, dove rimarranno a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

Il provvedimento restrittivo, adottato nella flagranza della violazione, dimostra come continui a rimanere estremamente alta l’attenzione dell’Arma e della Magistratura ai reati concernenti gli stupefacenti. L’operazione descritta ha indubbiamente consentito di evitare come un importante quantitativo di droga potesse finire nelle piazze di spaccio della riviera.