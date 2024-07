Il Comune di Morano si mette al servizio dei cittadini bisognosi: al via “Fare Comunità FSC”

MORANO CALABRO (CS) – Con l’obiettivo di creare una comunità più inclusiva e solidale, l’Amministrazione comunale di Morano calabro, sotto l’egida dell’Assessorato alle Politiche Sociali, avvia il progetto “Fare Comunità FSC”.

Si tratta di un’iniziativa rivolta a tutti i cittadini che necessitino di aiuto in svariate attività della vita quotidiana. In particolare si vuole intervenire in quegli ambiti i quali, per essere a torto ritenuti di poco conto, sono spesso causa di pesanti disagi. In particolare sarà fornito un adeguato ausilio per:

a) Pagamento bollette, ritiro farmaci, spesa e commissioni simili;

b) Affiancamento per adulti e minori – supporto nell’accompagnamento e nella mobilità in contesti familiari;

c) Sostegno nella quotidianità – assistenza dedicata a persone anziane e/o disabili.

«Intendiamo fare comunità mettendoci al servizio dei soggetti più vulnerabili» afferma l’assessore Josephine Cacciaguerra, «abbracciando un principio di solidarietà che riconosca la dignità intrinseca di ogni persona e cerchi di realizzare ponti di comprensione e sostegno reciproco. Vogliamo costruire un tessuto sociale più forte, dove ognuno possa sentirsi accolto e valorizzato. Questo impegno non solo allevia le sofferenze immediate, ma promuove una cultura di inclusione e di rispetto, rafforzando i legami che tengono unita la comunità».

«Lo scopo di questo nostro primo progetto, finanziato con il Fondo di Solidarietà Comunale» dichiara il sindaco Mario Donadio, «è di garantire prestazioni concrete a chi ne abbia maggiormente bisogno, favorendo l’autonomia e innalzando la qualità della vita, soprattutto per le categorie più deboli, quali anziani, minori, disabili. È nostra ferma intenzione dare impulso a una vera inclusione sociale e contrastare le forme più perniciose di isolamento; ci impegneremo per creare una rete di solidarietà e soccorso vicendevole all’interno della comunità. Pensiamo di potervi riuscire irrobustendo il ruolo attivo della cittadinanza nel prendersi cura dei più fragili, incoraggiando la coesione e riscoprendo il significato dell’appartenenza. Insieme, unendo forze e sensibilità, possiamo rifondare una società locale più giusta ed equa. Il cantiere Morano è ufficialmente aperto».

Per usufruire dei citati servizi occorre anzitutto aderire al programma entro il 20 agosto 2024. L’iscrizione è gratuita e semplice, basterà ritirare e compilare il modulo di adesione presso l’Ufficio Amministrativo Comunale o, in alternativa, scaricarlo dal sito istituzionale dell’Ente.