Ennesima tragedia con il trattore: perde la vita un 31enne nel Cosentino

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Si ribalta con il trattore e muore: è l’ennesimo tragico incidente sul lavoro che si registra in Calabria e nel Cosentino, in questo caso nella Sibaritide. A perdere la vita un giovane 31enne di nazionalità rumena. L’uomo stava lavorando nei campi di Thurio, come ogni giorno, quando, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato con il trattore che stava guidando, finendo in un canale di raccolta per le acque. La vittima era un dipendente di un’azienda agricola locale. La tragedia è avvenuta mentre l’uomo stava svolgendo le sue mansioni lavorative quotidiane.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri supportati dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano che hanno estratto il corpo dell’uomo dal mezzo. Le indagini dovranno ora chiarire le cause esatte dell’incidente al fine ad analizzare le circostanze che hanno portato al ribaltamento del trattore.