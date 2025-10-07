Elezioni Regionali Calabria 2025, risultati definitivi | Circoscrizione Nord Cosenza

- Advertisement -

COSENZA – Elezioni Regionali Calabria 2025 – Circoscrizione Cosenza: a partire dalle ore 15:00 di lunedì 6 ottobre, lo spoglio in tempo reale con i dati riferiti alla sola provincia di Cosenza. Su questa pagina è stato possibile seguire lo scrutinio di tutte le schede della Circoscrizione Nord. Dalle prime sezioni fino all’assegnazione dei seggi e alla distribuzione dei consiglieri regionali, in tempo reale Quicosenza ha mostrato aggiornamenti, grafici, mappe interattive e analisi sul voto.

Elezioni Regionali Calabria 2025 – Circoscrizione Nord Cosenza

Il sistema elettorale vigente in Calabria è di tipo proporzionale con un premio di maggioranza che dà il 55% dei seggi al candidato più votato. Dei 30 seggi in totale 24 saranno ripartiti in maniera proporzionale, ovvero l’80%, nelle tre circoscrizione previste: la circoscrizione Nord, che comprende tutta la provincia di Cosenza prevede 9 seggi “proporzionali”. I restanti saranno assegnati con metodo maggioritario.

La corsa per la poltrona di Palazzo Campanella: i candidati

Tre i candidati in campo, ciascuno sostenuto da blocchi politici ben definiti. Roberto Occhiuto sostenuto dalla coalizione di centrodestra con 8 liste: Udc, Lega, Forza Azzurri, Forza Italia, Noi Moderati, Occhiuto Presidente e Sud chiama Nord.

Pasquale Tridico: in campo per rappresentare la colazione fronte di centrosinistra di campo largo è sostenuto da sei liste: Tridico Presidente, M5S, Pd, Democratici Progressisti, casa Riformista e Alleanza Verdi Sinistra.

Francesco Toscano: in corsa come candidato della formazione Democrazia Sovrana Popolare, Toscano corre con un proprio progetto autonomo, sostenuto da una una sola lista.

Cosenza città, Tridico supera Occhiuto (82 sezioni su 82)

Scrutinate a Cosenza città quasi tutte le sezioni. Tridico ha chiuso in vantaggio sul candidato vincitore della contesa in Calabria: 56,70% per il centrosinistra nel capoluogo bruzio, 41,93% per Roberto Occhiuto. Si tratta di un dato in controtendenza rispetto ai dati generali offerti in tutta la regione.

Nella cittadina bruzia Francesco Toscano è all’1,37%. A Cosenza la prima lista è dei Democratici Progressisti con il 15,96%, poi Tridico Presidente (13,35%), Occhiuto Presidente (12,986%), Fratelli d’Italia (12,48%). A seguire Pd (9,62%), Movimento 5 Stelle al 9,12%, Forza Italia al 7,49%, Lega Salvini (4,95%).

I più votati nella Circoscrizione Nord (Cosenza) – Dati DEFINITIVI

Il più votato nella circoscrizione Nord – che include tutta la provincia di Cosenza – è Gianluca Gallo (Forza Italia) con 30.165 preferenze.

I più votati delle liste di Occhiuto

Forza Italia >> Gianluca Gallo (30.165 preferenze), Pasqualina Straface (13.363 preferenze), Elisabetta Santoianni (10.661), Antonio De Caprio (4.786), Piercarlo Chiappetta (4.262), Francesca Impieri Antonella Blandi (3.274), Antonio Russo (1.932);

>> (30.165 preferenze), (13.363 preferenze), (10.661), (4.786), (4.262), (3.274), (1.932); Occhiuto Presidente >> Pierluigi Caputo (14.791), Rosaria Succurro (12.201), Ugo Vetere (3.388);

>> (14.791), (12.201), (3.388); Fratelli d’Italia >> Angelo Brutto (8.702), Luciana De Francesco (6.542), Francesco Spadafora (5.969), Pietro Santo Molinaro (4.634);

>> (8.702), (6.542), (5.969), (4.634); Lega per Salvini Calabria >> Orlandino Greco (5.154), Emira Ciodaro (4.153), Katya Gentile (3.003);

>> (5.154), (4.153), (3.003); Noi Moderati >> Riccardo Rosa (1.195), Davide, Sergio Giannino Del Giudice (1.150);

>> (1.195), (1.150); Forza Azzurri >> Gregorio Iannotta (1.124) , Leonardo De Marco (1.104);

>> (1.124) (1.104); Democrazia Cristiana Unione di Centro >> Gennaro Licursi (482), Anna Vigliaturo (479);

>> (482), (479); Sud Chiama Nord – Per le Autonomie – Partito Animalista >> Sara Mauro (179), Virgilio Salvatore Minniti (139).

I più votati delle liste di Tridico

Partito Democratico >> Rosellina Madeo (6.719), Enza Bruno Bossio (5.751);

>> (6.719), (5.751); Tridico Presidente >> Ferdinando Laghi (5.194), Biancamaria Rende (4.435);

>> (5.194), (4.435); Movimento 5 Stelle >> Elisa Scutellà (7.164), Davide Tavernise (7.110);

>> (7.164), (7.110); Democratici Progressisti >> Umberto De Cicco (6.076), Giuseppina Rachele Incarnato (5.055);

>> (6.076), (5.055); Casa Riformista Per la Calabria – Italia Viva >> Filomena Greco (6.670), Giuseppe Graziano (5.229);

>> (6.670), (5.229); Alleanza Verdi Sinistra >> Maria Pia Funaro (2.422), Francesco Giacomo Pignataro (1.744).

Il più votato nella lista di Toscano

Democrazia Sovrana Popolare >> Luca Filippelli (404).

Gli eletti

Ecco invece il riepilogo degli eletti emerso al termine dello scrutinio completo delle 882 sezioni della Circoscrizione Nord.

Forza Italia (3) >> Gianluca Gallo, Pasqualina Straface, Elisabetta Santoianni

Occhiuto Presidente (2) >> Pierluigi Caputo, Rosaria Succurro

Fratelli d’Italia (2) >> Angelo Brutto, Luciana De Francesco

Lega Per Salvini Calabria (1) >> Orlandino Greco

Noi Moderati (1) >> Riccardo Rosa

Partito Democratico (1) >> Rosellina Madeo

Tridico Presidente (1) >> Ferdinando Laghi

Movimento 5 Stelle (1) >> Elisa Scutellà

Democratici Progressisti (1) >> Francesco De Cicco

Casa Riformista – Per la Calabria – Italia Viva (1) >> Filomena Greco

Calabria 2025 – Circoscrizione Cosenza – RISULTATI

Sezioni: 882/882

Elettori: 725.933 | Votanti: 306.510 – 42,22%

Schede nulle: 6.065 – Schede bianche: 2.437 – Schede contestate: 14

ROBERTO OCCHIUTO LISTE Voti (%) 154.075 voti

51,70%

PASQUALE TRIDICO LISTE Voti (%) 140.657 voti

47,20%

FRANCESCO TOSCANO LISTE Voti (%) 3.262 voti

1,09%

Regionali Calabria 2025 – Circ. Nord Cosenza: risultati liste

ROBERTO OCCHIUTO PASQUALE TRIDICO FRANCESCO TOSCANO 2.399 voti – 0,84% 8.427 voti – 2,917% 2.781 voti – 0,98% 4.025 voti – 1,42% 33.067 voti – 11,65% 5.666 voti – 2,00% 27.089 voti – 9,54% 35.276 voti – 12,42% 16.323 voti – 5,75% 54.409 voti – 19,16% 31.437 voti – 11,07% 15.161 voti – 5,34% 15.534 voti – 5,47% 495 voti – 0,17% 31.827 voti – 11,21%