Dipignano da un mese senza guardia medica. Giaccari protesta: “Disagi per i cittadini”

DIPIGNANO (CS) – Dipignano, come altri centri del cosentino, è da circa un mese, priva dell’ambulatorio di guardia medica. Nel merito della questione, il consigliere comunale Antonio Giaccari, capogruppo di Dipignano Libera, esprime in una nota tutta la sua indignazione per la grave situazione che si sta perpetrando più del previsto.

“Sto ricevendo tante segnalazioni per i disagi che stanno subendo i cittadini del mio territorio a causa dell’assenza della guardia medica in paese, figura che per molti, soprattutto per gli anziani e persone non automunite, rappresenta (in assenza del proprio medico), l’unico riferimento per accedere alle cure del sistema sanitario nazionale.

Ho scritto nei giorni scorsi all’ASP sperando di sboccare la situazione, sono consapevole che la sanità calabrese è al collasso, ma penso che i servizi di base vadano comunque garantiti e che vada riaperto subito l’ambulatorio. Il mio appello è rivolto anche al Presidente della regione Occhiuto affinché apra un dialogo con le aziende sanitarie territoriali e trovi una soluzione al problema. Spero per i miei cittadini che il problema venga risolto in modo veloce e che tutti possano usufruire nuovamente del servizio.”