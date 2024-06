Da Mongrassano la mission del museo di impresa Gias: «Implementeremo l’AI per l’agroalimentare»

MONGRASSANO (CS) – Docenti universitari e manager a confronto per il futuro dell’agroalimentare. Nella sede del museo di impresa di Gias (la nota azienda che produce surgelati per noti marchi nazionali come ‘Quattro salti in padella’ e ‘Zuppa del Casale’) a Mongrassano, si è tenuto qualche giorno fa un incontro che ha coinvolto tre università, quattro relatori di prestigio e il management dell’azienda del settore dei surgelati. Al centro del confronto, il rapporto tra tradizione e innovazione: “Identità e tecnologia. La storia del futuro nell’agroalimentare”.

Tra i temi affrontati, relazione fra nutrizione e invecchiamento, cultura del consumo di cibo e senso di comunità e identità, rapporto tra tecnologia e alimentazione, sostenibilità e come nutrire nove miliardi di abitanti della terra.

“La sfida dell’innovazione va affrontata con coraggio, speranza e pragmatismo anche nel settore agroalimentare. È quello che le imprese fanno ogni giorno”, ha detto in apertura Gloria Tenuta, presidente di Gias.

“Siamo davvero lieti di ospitare giornate di studio così interessanti e importanti, con speaker prestigiosi. Il nostro museo di impresa ha anche questo tra i suoi obiettivi”, ha spiegato Michela Scura, direttrice di Gias Experience. “L’innovazione nell’agroalimentare è per noi un tema fondamentale. Sono davvero felice di comunicare, a questo proposito, che inizieremo molto presto una sperimentazione per portare all’interno del museo l’AI per facilitare la promozione dell’educazione alimentare”.

Innovazione è stata la parola chiave di tutti gli interventi. Nel mondo agroalimentare è, più che mai, ineludibile. Sull’argomento, dai diversi punti di vista, si sono espressi quattro relatori d’eccezione: Marino Niola, uno dei più autorevoli antropologi della cultura italiana, professore ordinario di antropologia culturale all’Università di Napoli Suor Orsola Benincasa; Andrea Lanza, professore ordinario di strategia d’impresa e organizzazione aziendale all’Unical; Michele Costabile, professore ordinario di marketing e di entrepreneurship all’Università Luiss di Roma; Anna Roscio, responsabile sales and marketing imprese di Intesa Sanpaolo.