Camigliatello Silano, continuano i festeggiamenti in onore della Beata Vergine Maria Assunta

SPEZZANO DELLA SILA (CS) – Va avanti la festa patronale della Beata Vergine Maria Assunta a Camigliatello Silano, organizzata da Padre Raffaele Di Donna e dal comitato Festa. Oltre alla parte liturgica con la santa messa celebrata sempre alle ore 18:00 da padre Raffaele di Donna Parroco della parrocchia di Camigliatello Silano dei Santi Roberto e Biagio, Don Massimo Iaconianni accompagnerà i fedeli nelle meditazioni sui Dieci Comandamenti.

I concerti invece, legati alle celebrazioni, saranno all’inizio del corso principale:

– Domenica 11 agosto alle ore 21:15 spettacolo musicale ” La Tammuriata Nera”;

– Martedì 13 agosto alle ore 21.15 spettacolo musicale “Antonio Londino in tour”;

– Mercoledì 14 agosto alle ore 21.15 dove si esibirà il gruppo “La combriccola del Blasco”.

Per tutto il periodo e fino a fine agosto, per tutti i turisti e fedeli sarà possibile prendere il calendario 2025 e la bandierina della festa presso la pesca di beneficenza presente sul corso principale alla Casa del Forestiero. I festeggiamenti si concluderanno il 15 agosto, e dopo la processione per le vie del paese in onore della Madonna Assunta, ci sarà lo spettacolo finale dei fuochi d’artificio.