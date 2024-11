Assunzioni comunali, a Rovito l’opposizione attacca: “Posto fisso su misura?”

- Advertisement -

ROVITO (CS) – Il gruppo consiliare di minoranza “Futura” lancia gravi accuse all’Amministrazione comunale di Rovito, sostenendo che si stia tentando di creare un posto di lavoro “su misura” all’interno del Comune, a scapito della trasparenza amministrativa e dell’equità nei confronti dei cittadini. Secondo quanto riportato da “Futura”, nel 2023 il Comune ha indetto un concorso pubblico per la figura di Istruttore Direttivo Contabile, una posizione di categoria D, concluso con l’assunzione del vincitore tramite graduatoria di merito. Tuttavia, nel nuovo Piano del Fabbisogno del Personale per il 2024, l’Amministrazione avrebbe inserito una seconda posizione per lo stesso profilo professionale, senza che tale necessità fosse mai emersa nei piani precedenti.

“Ci chiediamo il motivo di questa improvvisa modifica – sottolineano i rappresentanti di ‘Futura’ – Sembra chiaro che l’obiettivo sia sfruttare lo scorrimento della graduatoria del concorso del 2023 per assumere un’altra persona, evitando di bandire un nuovo concorso pubblico. È un’operazione che bypassa ogni confronto trasparente, impedendo ad altri candidati di partecipare.” La scelta, secondo il gruppo di minoranza, comporterebbe anche un notevole aumento dei costi per l’ente. “Inserire un secondo Istruttore Direttivo Contabile, figura di alto livello, è una spesa significativa, che sottrae risorse utili ad altri uffici comunali che ne hanno maggiore necessità.”

In aggiunta, “Futura” denuncia che l’Amministrazione abbia speso 1.000 euro per un parere legale (delibera n. 88/2024), a sostegno di questa manovra. “Una spesa che pesa ulteriormente sulle finanze pubbliche – spiegano – e che appare finalizzata a garantire la riuscita di un’operazione studiata nei minimi dettagli per favorire un singolo candidato, violando i principi di trasparenza e meritocrazia.” “Futura” chiede formalmente all’Amministrazione comunale di fornire chiarimenti dettagliati sulla vicenda e di interrompere immediatamente questa iniziativa. “Come gruppo di minoranza, continueremo a vigilare e denunciare queste manovre, affinché la giustizia e la trasparenza tornino al centro dell’attività amministrativa del nostro Comune” concludono.