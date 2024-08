Arriva il Training Camp di Sila3Vette con la leggenda mondiale dell’ultrarunning Marco Olmo

COSENZA – Ci saranno tante novità a proposito della Sila3Vette Winter Challenge, già ufficializzata in calendario dal 18 al 23 febbraio (come si vede, è prevista una giornata in più) e ci sarà tempo per parlarne, ma intanto un inconsueto antipasto si svolgerà già dal prossimo 27 settembre, quando per tre giorni si svolgerà un primo Training Camp dedicato al più importante raid invernale non solo d’Italia. E ad accrescere il valore e il prestigio è il nome del “professore”: Marco Olmo, leggenda mondiale dell’ultrarunning.

Tre giorni all’insegna non solo della corsa ma anche del benessere mixando nella maniera più giusta esercizio, alimentazione e stile di vita, con la Sila3Vette come velato obiettivo, perché si tratta di concetti che vanno bene sempre. Per lo staff di Giuseppe Guzzo e Mara Carchidi è una nuova sfida, ma anche una proposta in più a chi ha sempre creduto nella loro iniziativa ormai famosa in tutto il mondo. Nel corso dei 3 giorni verranno offerti pratici insegnamenti per migliorare le proprie capacità tecniche, fisiche e mentali per affrontare un raid in più giorni. Si svolgeranno sessioni teoriche e pratiche alla guida di esperti del settore, curando la gestione dello sforzo e del tempo, l’orientamento, anche la corsa su un tracciato simile a quello della Sila3Vette. Saranno nozioni che il prossimo febbraio verranno sicuramente utili.

Costi e iscrizione

Il costo dell’iscrizione, da effettuare previa compilazione di un modulo di adesione da scaricare sul sito dell’evento, è di 300 euro, ma chi vorrà provvedere anche al pernottamento presso la stazione di Postandut pagherà 360 euro. Si può pagare anche in tre distinte rate da 120 euro senza interessi attraverso PayPal. Sarà una bellissima esperienza di fine estate, entrando già nel clima del più amato raid invernale.

Per informazioni: www.sila3vette.com