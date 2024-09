Aprigliano, un altro cercatore di funghi si perde nei boschi: rintracciato grazie al Gps

APRIGLIANO (CS) – E’ stato ritrovato infreddolito ma in buone condizioni di salute l’anziano signore di Cellara che nel pomeriggio di ieri ha perso l’orientamento mentre si trovava nella località silana “Colle Ascione” del Comune di Aprigliano intento a raccogliere funghi. In prossimità delle ore serali l’uomo non era riuscito a ritrovare il sentiero da dove era giunto dopo aver lasciato la propria automobile e si era smarrito all’interno del bosco. Una situazione frequente quando si tratta di percorsi montani, accidentati o addirittura sconosciuti che può trarre in inganno e portare alla perdita dell’orientamento, a volte con conseguenze drammatiche. L’allarme è scattato in seguito alla denuncia che il nipote ha presentato ai Carabinieri in seguito al mancato rientro a casa del familiare.

All’attività di ricerca hanno partecipato il personale del Nucleo Radiomobile, delle Stazioni Carabinieri di Rogliano e di Parenti, i Vigili del Fuoco del distaccamento di San Giovanni in Fiore e un nutrito gruppo di volontari. Per l’occasione è stato attivato anche un sistema di geolocalizzazione mediante telefonia mobile che ha contributo al rintracciamento della persona. Una storia lieto fine da cui trarre il giusto monito quando, come in questi casi, si tratta di mantenere atteggiamenti prudenti.