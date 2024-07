Altomonte, Coppola quattro volte sindaco: «turismo destagionalizzato e servizi alle contrade»

ALTOMONTE (CS) – Destagionalizzare il turismo, intervenire contro lo spopolamento, e poi l’attenzione a giovani e agli anziani del territorio. Ma ci sono anche i servizi per i cittadini, soprattutto sanitari. Questi gli asset sui quali si fonda il nuovo mandato del sindaco di Altomonte, Giampietro Coppola che, intervistato dalla nostra redazione, sottolinea proprio come “Questo quarto mandato, obbliga a prendere in considerazione tutte le cose che, ancora in questi anni, non sono state realizzate, partendo da tutto ciò che serve a mantenere l’attenzione su Altomonte come centro turistico e borgo dell’entroterra e con tutta la fatica che si fa. Dico questo perché rileviamo una difficoltà a far spostare la gente verso l’interno che oggi, si muove solo per grandi eventi o per cose particolarmente interessanti e appetibili. Quindi dobbiamo creare eventi e appuntamenti interessanti e convincere le persone a spostarsi verso l’entroterra. Qualcosa che, anche la Regione Calabria e il presidente Occhiuto stanno tentando di fare. In una parola “destagionalizzare”. Altomonte rimane sulla breccia e continua a fare questo lavoro ma contemporaneamente, oltre ad un aspetto ‘esteriore’ (manifestazioni, turismo…) dobbiamo lavorare molto sui servizi che sono quelli chiesti dai nostri cittadini”

Il centro sanitario comunale

I servizi, soprattutto quelli sanitari, sono al centro dell’agenda del ‘navigato’ sindaco: “Noi stiamo facendo un grande lavoro per quanto riguarda il centro sanitario comunale che è stato arricchito di strumentazioni. Recentemente, grazie anche alla donazione di un privato e al contributo dell’amministrazione comunale, sono stati acquistati dei macchinari per permettere all’Asp di Cosenza, di erogare il servizio della riabilitazione strumentale che nel nostro centro mancava”.

Rsa e centro diurno per anziani

“Altra sfida importante per i prossimi anni – spiega il primo cittadino di Altomonte – sarà quella di realizzare una Rsa, perchè il nostro paese ne ha bisogno, ma purtroppo fino ad ora non è stato possibile crearla per una questione legata alla carenza di strutture, nel senso che il Comune, non ha a disposizione immobili che siano ampi e adatti a poter ospitare un centro diurno per i tanti anziani”. “Abbiamo avuto un finanziamento da parte del Ministero delle Infrastrutture per un progetto esecutivo su un nuovo centro sanitario che intendiamo realizzare nella zona dell’ex mattatoio dove ci sono delle strutture da poter sfruttare e poi trasformare l’attuale centro sanitario in Rsa”.

Dagli anziani alle nuove generazioni: “crediamo sia importante fare qualcosa per avvicinare i nostri giovani al mondo del lavoro e fargli cogliere tutte le opportunità che il territorio offre per trattenerli, consentirgli di costruire il proprio futuro qui. Bisogna trovare un equilibrio all’interno della comunità delle risorse da destinare ai giovani e alle passate generazioni”.

I servizi: rete idrica e fognaria

“Stiamo lavorando da molti anni sull’efficientamento della rete idrica perché Altomonte, ha un territorio molto ampio, di circa 70 chilometri quadrati e si sviluppa in lunghezza. Per intenderci la località più lontana, che è contrada Serragiumenta, dove sorge il castello, si trova a 18 chilometri dal centro abitato. A quella contrada noi dobbiamo dare l’acqua, la fognatura, i servizi, la strada, la pubblica illuminazione…”. Altomonte ne ha ben 28 contrade e stiamo lavorando molto su diversi fronti che dobbiamo completare; c’è un progetto di collettamento già finanziato dalla Regione che riguarda l’impianto fognario per arrivare al 95% del collettamento di tutte le abitazioni, ma abbiamo bisogno ancora, almeno, di 500 mila/ 1 milione di euro per completarlo”.

Il nodo trasporti

“Un problema che non riusciamo a risolvere da soli è quello dei collegamenti, della mobilità, con servizi pubblici sia sul piano regionale che interregionale. In tal caso è necessario che la Regione Calabria riveda il tutto, perché i servizi minimi devono essere garantiti. Altomonte, che è un centro turistico, non è raggiungibile ad esempio con mezzi pubblici di domenica, né da parte di Ferrovie della Calabria né di ditte private”.

PSA e collegamenti tra comuni limitrofi

“Così come i collegamenti tra i paesi – spiega Coppola – che oggi diventano sempre più importanti, sono completamente inesistenti. Mi spiego meglio: per l’area di Altomonte stiamo realizzando un PSA – Piano Strutturale Associato – un programma urbanistico di sviluppo del territorio che stiamo attuando insieme a Lungro (che dista 6 km), Acquaformosa (4 km), Firmo (7 km) e San Donato di Ninea (7 km). Questi comuni però non sono uniti e collegati da un servizio pubblico di trasporto”.

“Se ci riferiamo ad esempio alla mobilità scolastica, i ragazzi non possono raggiungere il liceo scientifico di Lungro, e gli studenti sono costretti a riversarsi su Castrovillari o Cosenza perchè non hanno modo di poter sfruttare questo importante istituto. Questo è uno dei punti che, con l’aiuto delle Istituzioni superiori, dovremmo cercare di affrontare se vogliamo che la gente, la popolazione, rimanga nei paesi dell’entroterra, evitando lo spopolamento”.

“Inoltre, dei 5 comuni che ho citato, l’unico che non è in fase di spopolamento è proprio Altomonte, che può fungere da centro per i servizi degli altri 4 comuni, ed un’eventuale unione dei Comuni, scelta da noi o indotta dallo Stato con una direttiva precisa, e questo succederà nell’arco di una decina di anni, si troveranno già insieme. Però bisogna lavorarci ed è necessario che le istituzioni superiori ci stiano vicino“.