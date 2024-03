La Città di Altomonte ospita domani la “Giornata della Salute dei Cittadini”

ALTOMONTE (CS) – Domani, domenica 17 marzo, la nota meta turistica della Valle dell’Esaro ospiterà la ‘Giornata della Salute dei Cittadini’, voluta dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Gianpietro Coppola, in occasione della riapertura del Centro Sanitario Comunale. Una struttura che è stata oggetto di lavori di messa in sicurezza statica, realizzati con fondi della Protezione Civile Regionale OCDPC 344/2016, ed è in uso all’Asp Cosenza-Distretto Sanitario Pollino Valle dell’Esaro.

Nell’occasione, alla presenza di autorità civili, militari e religiose si svolgeranno una serie di interessanti attività tese a dimostrare che, se si realizza una stretta, leale e convinta collaborazione tra il Comune, l’Asp ed il Distretto sanitario, le Associazioni di volontariato ed i cittadini, possono originarsi best practices atte ad aumentare e qualificare i servizi sanitari territoriali, integrandoli con le strutture ospedaliere di diverso livello.

“Nel nostro incessante sforzo di essere vicini ai cittadini di Altomonte e del comprensorio – spiega il sindaco – anche per i loro bisogni sanitari – e ci sovviene quanto da tutti noi fatto nel terribile periodo del Covid tra il febbraio 2020 e le ultime campagne di vaccinazione dell’estate 2022 – abbiamo sempre chiesto ed ottenuto che il nostro centro sanitario comunale restasse in parte fruibile anche durante i lunghi lavori di messa in sicurezza statica, per non interrompere l’erogazione di servizi essenziali per la nostra popolazione”.

“Oggi raccogliamo, insieme a chi ci è stato vicino ed ha sempre collaborato con noi i frutti di un buon lavoro collettivo della filiera istituzionale e sociale. Anzi, i servizi aumentano, con l’avvio della Riabilitazione strumentale, resa possibile da macchinari acquistati grazie ad una donazione di privati integrata con fondi comunali, e la riapertura a breve degli ambulatori di Cardiologia, Dermatologia ed Endocrinologia, oltre la richiesta di una presenza di un reumatologo”.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ore 10.30 – Polo Sanitario

Riapertura del Centro sanitario comunale con inaugurazione del nuovo servizio di Riabilitazione strumentale ed accettazione della donazione macchinari fatta dalla Famiglia Vignieri.

Ore 11.15 – Municipio

Conferenza stampa di presentazione delle attività della giornata, consegna degli attestati ai volontari del II Corso per uso defibrillatori e manovra di disostruzione vie aeree pediatriaca e per adulti del Progetto Altomonte Borgo Cardioprotetto. Incontro – testimonianza con un gruppo di medici cubani in servizio presso gli ospedali calabresi e consegna Attestati di merito.

Ore 12.00 – Piazza San Francesco da Paola

Volo sperimentale del Drone Prometheus – realizzato dal Consorzio Aerospaziale Campano CalTec – per il trasporto su scenari critici di defibrillatore, sangue, farmaci salvavita ecc. con simulazione di un intervento aereo di emergenza., in parallelo con un intervento tradizionale con Ambulanza 118. Attività del Progetto SEUAM (Sanitary Emergency Urban Air Mobility) del SIS 118 Nazionale presieduto dal dott. Mario Balzanelli in collaborazione con i Comuni di Altomonte, Taranto, Santa Lucia di Serino (AV) e di Massa di Somma (NA) e con molti altri partner istituzionali e tecnici (Campus Biomedico di Roma, Politecnico di Milano, Libera Università Mediterranea “Degennaro” di Casamassima/Bari, Federconsumatori, Federsanità Regione Campania, Coni Regione Campania ecc.).