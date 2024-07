Al via la 37^ edizione del Festival Euromediterraneo di Altomonte: “La magia dell’abbraccio”

COSENZA – Il tema del cartellone della 37^ edizione del Festival Euromediterraneo di Altomonte è tratta da una poesia di Pablo Neruda. “La magia dell’abbraccio” dunque, accompagnerà l’intera edizione che è stata presentata questa mattina nella Sala degli Stemmi del Palazzo della Provincia di Cosenza.

La data di inizio è prevista per domenica prossima, 4 agosto, con un musical di una compagnia teatrale che coinvolge ragazzi con disabilità per lanciare un messaggio di aggregazione, coesione sociale e vicinanza verso chi è in difficoltà. Un festival incentrato sulla cultura come strumento di mediazione sociale e questo sarà il mood che accompagnerà tutta una serie di eventi, totalmente gratuiti, fatta eccezione per l’atteso concerto finale di Raf. Da Ezio Greggio a Rocco Papaleo, e per i giovani Aka 7Even. Un festival che intende porre l’accento sullo sviluppo delle comunità e dei borghi, sui valori etici e culturali quali la Pace tra i popoli, l’integrazione, l’accoglienza di chi è in difficoltà.

PROGRAMMA COMPLETO