Acri, saranno i Tiromancino guidati da Federico Zampaglione a salutare il nuovo anno con il concerto in piazza

ACRI (CS) – Il gruppo Tiromancino si esibirà live per il Concertone di Capodanno 2025 della Città di Acri – per la prima volta in assoluto, nella Città di Sant’Angelo. Il gruppo musicale guidato da Federico Zampaglione inaugurerà il nuovo anno con una delle band più amate della storia della musica d’autore italiana.

Fondati da Federico Zampaglione, che ha avuto un ruolo centrale nella composizione dei brani e nella direzione artistica del gruppo, i Tiromancino nel corso del tempo sono diventati una delle realtà più importanti della musica italiana contemporanea. Spaziano attraverso vari stili musicali: dal rock alternativo alla musica pop, spesso con sfumature elettroniche e indie. I loro testi sono spesso profondi e riflessivi, trattando temi come l’amore, la solitudine, la crescita personale e le emozioni. Le canzoni di Federico Zampaglione sono caratterizzate da una forte componente emotiva, con una scrittura che spazia dal poetico al narrativo.

Tantissimi i brani di successo del gruppo: “La descrizione di un attimo”, “Per me è importante”, “Due destini”, “Amore impossibile”, “Immagini che lasciano il segno”, “Noi casomai”, “L’odore del mare”, “Sale, amore e vento”, “Un tempo piccolo”, la canzone del mitico Franco Califano e tanto altri.

Nel corso della loro carriera, i Tiromancino hanno collaborato con numerosi artisti, tra cui Carmen Consoli, Niccolò Fabi, Samuele Bersani, e altri musicisti della scena italiana. Le loro canzoni, inoltre, sono spesso utilizzate come colonne sonore in film e serie televisive, il che ha contribuito a renderli ancora più popolari. L’8 ottobre 2021 il loro ultimo l’album “Ho cambiato tante case”.