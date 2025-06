A2: pauroso incidente a Castrovillari. Autoarticolato precipita da un viadotto per 30 metri, due feriti gravi

- Advertisement -

CASTROVILLARI (CS) – Un pauroso incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi lungo la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ al km 205,600 nei pressi di Castrovillari in provincia di Cosenza. Per cause in corso di accertamento (in quella zona si era abbattuto un violento nubifragio), un mezzo pesante (un’autoarticolato), che procedeva in direzione nord, dopo aver perso il controllo della strada ha prima impattato le barriere laterali per poi uscire fuori strada. Il mezzo pesante è precipitato dal viadotto ‘Salso’ dopo un volo di oltre 30 metri.

paura sulla A2: autoarticolato precipita per 30 metri

Nell’impatto al suolo, gli occupanti del mezzo pesante (due cittadini di nazionalità straniera) sono rimasti feriti in modo grave ma non sarebbero in pericolo di vita. Oltre ai sanitari del 118 sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Castrovillari, che hanno operato per la messa in sicurezza del mezzo e per il recupero dei dui feriti successivamente affidati al personale sanitario e trasportati in ospedale.