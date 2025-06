Break dall’estate anche in Calabria. Forti temporali e grandinate a Castrovillari e nelle aree del Pollino

- Advertisement -

COSENZA – Dopo due settimane dominate dall’anticiclone africano con tanto sole e anche caldo moderato, ci apprestiamo a vivere un paio di giorni nel segno dell’instabilità con rovesci, temporali ed anche un calo delle temperature. Una goccia di aria fredda in movimento da Nord verso Sud Est, già responsabile dei temporali che hanno colpito il centro ed il Nord Italia, sarà responsabile, infatti, di un break estivo anche sulla Calabria. Non si tratterà di un’ondata di maltempo strutturata ma gli effetti saranno quelli di temporali ben strutturati con rovesci anche intensi a macchia di leopardo che in alcuni casi potrebbero essere anche intensi.

Violento nubifragio a Castrovillari. E saltano i tombini

I primi effetti li abbiamo registrati nel pomeriggio soprattutto a ridosso dei rilievi montuosi nella parte Nord della Calabria. Se nell’area urbana e a Cosenza splende il sole, a Castrovillari, in alcuni comuni del Pollino e delle zone orientali al confine con la Basilicata per circa mezz’ora si è scatenato un violento nubifragio con temporali ed anche una grandinata. Tanto è bastato per allagare alcune strade e far saltare diversi tombini che non sono riusciti a far defluire la grande quantità di acqua che si così riversata appunto su alcune strade.

Allerta gialla oggi sul Nord della Calabria

Per la giornata di oggi la Protezione Civile Regionale ha diramato un’allerta gialla proprio sulla Calabria settentrionale per “fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi”. Nei prossimi due giorni la situazione dovrebbe rimanere invariata con i rovesci, soprattutto nelle ore più calde, che dovrebbero colpire a macchia di leopardo un pò tutte le zone