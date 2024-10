A San Fili il laboratorio della musica e delle emozioni con esperti musicisti e insegnanti

SAN FILI (CS) – Il progetto “Il laboratorio della musica e delle emozioni”, con il supporto di esperti musicisti e insegnanti, con esperienza in campo didattico, è orientato allo sviluppo della sensibilità musicale nei giovani, a prevenire il disagio e la dispersione scolastica e a favorire l’inclusione di tutti i ragazzi. Un esercizio completo che permette di scoprire nuovi talenti dentro di sé, rafforzando la propria autostima. Il presente progetto si riferisce in particolare allo studio della pratica musicale nella scuola primaria e, per estensione, nella scuola secondaria di primo grado chiamata a dare prosecuzione alla progettualità avviata nel ciclo di studi precedente. Organizzando con adeguate metodologie didattiche una prima alfabetizzazione musicale, il corso intende inoltre mettere il bambino in condizione di scoprire particolari attitudini e di manifestare interesse ed impegno per lo studio della musica come scelta consapevole.

Successivamente i bambini verranno coinvolti in questo laboratorio in cui sperimenteranno il suonare e cantare insieme, si farà aggregazione, si stimolerà l’ascolto reciproco e si struttureranno attività interdisciplinari di musica e teatro, musica e matematica, musica e poesia, musica e storia, musica e immagine. Con il passare delle settimane sarà valutato l’organico strumentale e l’inizio della costruzione di un repertorio con uno sguardo al sogno di poter far rinascere la “Banda Musicale Citta di San Fili”. NB. Christine Robinson (1999), partendo da una prospettiva psicoanalitica, considera la relazione tra musicista e strumento cosi intima da poter esser paragonata alla relazione di attaccamento tra madre e bambino. Pertanto la scelta dello strumento da parte del bambino non sarà mai imposta dai docenti o dall’ Accademia ma avverrà in piena autonomia e libertà.

1 di 1