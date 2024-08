A Celico tutto pronto per la Sagra della Patata, Lettieri soddisfatto per il Festival dell’Effimero

CELICO – Dopo il successo del Festival dell’Effimero, l’Amministrazione comunale di Celico, guidata dal sindaco, Matteo Lettieri è pronta ad essere nuovamente protagonista con la ventitreesima edizione della Sagra della Patata a Lagarò Lupinacci, in programma da venerdì 30 agosto fino a domenica 1 settembre. Un cartellone quello dell’Estate Celichese che sta offrendo numerosi intrattenimenti, dove si punta ha spiegato il sindaco Lettieri a far diventare Celico un vero e proprio punto di riferimento per la Presila. “Questa edizione del Festival dell’Effimero – ha sottolineato il primo cittadino, ritornando proprio sul Festival che si è svolto dal 19 al 23 agosto scorso – è stato un grande successo, dove abbiamo registrato una grande partecipazione di pubblico, durante tutte le cinque giornate, superando ogni aspettativa e confermando ancora una volta l’importanza di questo appuntamento nel panorama culturale della nostra comunità. Il bilancio è assolutamente positivo – prosegue ancora Lettieri – non solo per l’affluenza di residenti e visitatori locali, ma anche per l’arrivo di numerosi ospiti provenienti da altre regioni. Questa affluenza ha permesso di riempire tutte le strutture ricettive della zona dando un significativo contributo all’economia locale, che fa ben sperare per il futuro. Ciò che ci rende particolarmente orgogliosi – ha concluso il primo cittadino di Celico – è che il Festival dell’Effimero, sia diventato un punto di riferimento per la promozione culturale e turistica del nostro territorio, grazie anche all’apporto di nuove idee che stiamo sviluppando e di sinergie che stiamo creando con associazioni locali ed enti culturali. Siamo certi che l’edizione di quest’anno sarà ricordata come un preludio a eventi ancora più straordinari in programma.

