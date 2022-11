Intimidazione a Rossano, danneggiata l’auto di un responsabile della Ecoross

VILLAPIANA (CS) – “Alla luce degli ultimi avvenimenti è emersa la chiara intenzione da parte dell’Amministrazione Comunale di Villapiana di installare nel nostro fragile territorio un impianto di Compostaggio“. E’ quanto scrive il comitato spontaneo di cittadini che precisa: “Pertanto siamo obbligati ancora una volta a scendere in campo per riaffermare la volontà espressa con la raccolta firme dalla popolazione di Villapiana dello scorso anno, che ha chiaramente detto No a questa tipologia di impianti installati in aree densamente popolate”.

“Siamo decisi a far valere i nostri diritti ed a tutelare quelli delle prossime generazioni. Gli amministratori in carica non possono non tenere conto della netta contrarietà della popolazione villapianese per opere così impattanti sul territorio, che dai tempi della Magna Grecia passando per Casalnuovo ha altre tipologie di vocazioni. Pertanto comunichiamo che il comitato spontaneo cittadino si sta riorganizzando con una serie di iniziative per contrastare l’ennesima scelta sconsiderata dell’Amministrazione”.