Camionista accusa un malore mentre è alla guida, soccorso dai passanti

CATANZARO – Momenti di paura questa mattina a Catanzaro sulla centralissima via Acri, dove un camionista sulla sessantina, secondo i primi riscontri, avrebbe accusato un malore mentre era alla guida del mezzo. Ad un tratto il camion ha impattato contro due vetture parcheggiate, una Polo e una Panda. Subito le auto che si trovavano dietro il mezzo hanno iniziato a suonare i clacson visto il blocco al traffico creato, ma alcune persone che si trovavano sul posto, hanno subito notato che l’uomo non stava bene, era privo di conoscenza, e lo hanno tirato fuori dal mezzo.

Dopo aver praticato le prime manovre salvavita ed il massaggio cardiaco in attesa dei mezzi di soccorso, sul posto sono dovuti intervenire anche gli agenti della polizia di Stato e i vigili urbani in quanto sulla strada, bloccata di fatto dal mezzo, non è stato facile far arrivare i soccorsi vista la coda che si era venuta a creare. Dopo l’arrivo dei sanitari del 118 che hanno prestato i primi interventi sul posto, l’uomo è stato caricato sull’ambulanza ed il mezzo, scortato in senso contrario a quello di marcia, verso il più vicino ospedale.