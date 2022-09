Maltempo: Regione chiede calamità naturale per i Comuni della Sila cosentina

CATANZARO – Con Ordinanza n. 424/2022, il TAR della Calabria(Presidente Pennetti, relatore Levato) accogliendo le tesi difensive svolte dall’avvocato Oreste Morcavallo per il Comune di Serra d’Aiello, dall’avvocato Giovanni Spataro per il Comitato “Ritorno alle Origini di Temesa” e dall’avvocato Gianclaudio Festa, per la Regione Calabria, ha respinto l’istanza cautelare proposta dal Comune di Amantea e volta alla sospensione del procedimento referendario per l’accorpamento del territorio di Campora San Giovanni al Comune di Serra d’Aiello, giudicando legittima la procedura seguita dal comune di Serra D’Aiello e della regione Calabria.

Il Comune di Amantea aveva impugnato, mediante ricorso al Tar, la deliberazione del Consiglio Regionale della Calabria, con cui era stata disposta l’indizione del referendum consultivo obbligatorio sul progetto di legge per la modifica dei confini territoriali dei Comuni di Serra d’Aiello e di Amantea, mediante accorpamento del territorio di Campora San Giovanni, frazione di Amantea, al Comune di Serra d’Aiello e mutamento della denominazione dell’Ente locale di riferimento da “Serra d’Aiello” in “Temesa”.

Contro questo ricorso si erano costituiti la Regione Calabria, il Comune di Serra d’Aiello e il Comitato “Ritorno alle Origini di Temesa”. Il Comune di Amantea contestava l’iter del procedimento ed il mancato coinvolgimento della popolazione interessata. Si opponevano la Regione Calabria, con l’avv. Gianclaudio Festa, il Comune di Serra d’Aiello, con l’avv. Oreste Morcavallo ed il Comitato di cittadini antica Temesa, con l’avv. Giovanni Spataro.

Il Tar della Calabria, dopo lunga discussione ha respinto l’istanza cautelare con ampia motivazione per carenza dei motivi di fondatezza dei motivi del ricorso. In particolare, ha ritenuto fondata l’eccezione svolta dai legali riguardante l’omessa impugnazione di delibere del Comune di Serra d’Aiello riguardanti il procedimento referendario, respingendo pure gli altri rilievi mossi dal Comune di Amantea ritenendo esente da vizi la scelta di accorpamento di Campora San Giovanni al Comune di Serra d’Aiello, incentrata su una serie di elementi identitari dell’area territoriale oggetto della proposta di modifica, tra i quali il contesto storico-culturale, l’assetto urbanistico- infrastrutturale e il contesto linguistico di usi, costumi e tradizioni. Pertanto, in virtù di detta decisione, la procedura referendaria può continuare legittimamente per consentire l’accorpamento di Campora San Giovanni a Serra d’Aiello.