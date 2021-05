‘FAI leggere’, l’appuntamento nel weekend ai Giganti della Sila

SPEZZANO DELLA SILA (CS) – Grazie a un accordo formulato con il Centro per il libro e la lettura a dicembre dello scorso anno, il FAI – Fondo Ambiente Italiano organizza per sabato 29 e domenica 30 maggio 2021 una due giorni dedicata alla lettura nell’ambito de Il Maggio dei Libri 2021, campagna nazionale che ogni anno promuove il valore sociale della lettura come elemento chiave della crescita personale, culturale e civile, portando i libri in contesti inusuali. Come i Beni del FAI, luoghi speciali del patrimonio storico, artistico e naturalistico italiano, ciascuno portatore di una ricca e originale identità, che ben si prestano a una valorizzazione in chiave letteraria finalizzata alla promozione, attraverso molteplici attività, di storie, libri e autori legati ai territori cui appartengono, grazie alla collaborazione con librerie, piccoli editori locali, biblioteche, scuole e gruppi di lettura disseminati nei circondari dei Beni.

Cinque i Beni del FAI coinvolti, sparsi lungo tutto lo Stivale: i Giganti della Sila a Spezzano della Sila (CS), l’Orto sul Colle dell’Infinito a Recanati (MC), il Castello e Parco di Masino a Caravino (TO), l’Abbazia di Santa Maria di Cerrate a Lecce, il Giardino della Kolymbethra nel Parco della Valle dei Tempi di Agrigento.

In particolare, la Riserva Naturale de I Giganti della Sila farà da sfondo a una serie di passeggiate e percorsi di trekking letterari, presentazioni di libri di viaggio dedicati alla Calabria fino a laboratori di “paesaggio sonoro”, finalizzati alla realizzazione di una narrazione partecipativa, una raccolta di parole e suggestioni a formare un particolare “libro collettivo”.

L’obiettivo della due giorni è offrire ai visitatori una serie di proposte culturali inedite, tra letteratura e natura della Calabria, raccontando il territorio con la speciale lente dei libri, del passato e di oggi.

Per l’occasione, i visitatori potranno fruire di un inedito racconto audio a cura di Vins Gallico, dal titolo: “Sulle orme dei Giganti. Una passeggiata fra natura e letteratura della Calabria: da Leonida Repaci a Rocco Carbone, all’ombra di alberi secolari.” In collaborazione con l’Associazione Piccoli Maestri.

Programma delle giornate :

*Sabato 29 maggio, alle ore 11, 15 e 17

Laboratorio di paesaggio sonoro: dai suoni del bosco alla parola scritta, fino al racconto collettivo

Una passeggiata all’ombra degli imponenti “patriarchi” ultracentenari della riserva bioenergetica si tradurrà in un’autentica immersione nel paesaggio sonoro, grazie alla quale i partecipanti saranno invitati a tradurre in parole e segni grafici la “musica” del bosco fino alla realizzazione di una raccolta corale.

*Sabato 29 e domenica 30 maggio, alle ore 10

Trekking letterario intorno ai Giganti

Aperto a tutti dai 12 anni in su, si tratta di un trekking turistico di circa 3 km intorno al Bosco dei Giganti, arricchito da letture a voce alta di brani di autori che hanno raccontato l’altopiano della Sila nei loro diari di viaggio. Al termine del trekking, una visita alla Riserva alla scoperta dei suoi alberi monumentali.

*Domenica 30 maggio, alle ore 10

Presentazione del libro “I 20 borghi da non perdere in Calabria” di Gianfrancesco Solferino, pubblicato da Rubbettino Editore, con la partecipazione di Francesco Bevilacqua. Modera Gianluca Mendicino

Una Calabria nascosta, inesplorata e poco conosciuta, una Calabria di piccoli borghi che racchiudono tesori artistici, maestranze architettoniche e tradizioni millenarie quella raccontata dal libro di Gianfrancesco Solferino, che attraversa 20 itinerari e luoghi iconici come Taverna, Santa Severina e Caccuri. Ne discuteranno con l’autore Francesco Bevilacqua (autore tra l’altro di “Sulle tracce di Norman Douglas” e “Montagne di Calabria”, Rubbettino editore), il Presidente del Parco Nazionale della Sila Francesco Curcio e il Sindaco di Spezzano della Sila Salvatore Monaco, per tessere un racconto della Calabria più inedita così come emerge dai libri, del passato e di oggi.

*Domenica 30 maggio, alle ore 12

Passeggiata letteraria fra i Giganti con Francesco Bevilacqua

Citata in numerose opere letterarie fin dall’epoca romana, la Sila è stata oggetto di racconti e diari di grandi autori che nel corso dei secoli hanno visitato quello che oggi è l’altipiano più grande d’Europa (170.000 ettari secondo Manlio Rossi Doria). Con la guida di Francesco Bevilacqua, i partecipanti potranno immergersi nella lettura di brani di Norman Douglas, Kazimiera Alberti, Nicola Misasi, Guido Piovene, Maria Brandon Albini, Duret de Tavel, Giuseppe Isnardi e Caterina Pigorini Beri. Il tutto durante una breve e agevole passeggiata attraverso la riserva naturale dei Giganti di Fallistro e poi lungo un sentiero che risale fra le foreste di latifoglie e conifere verso Macchia Sacra.

Bene in concessione dall’Ente Parco della Sila. Con il Patrocinio del Comune di Spezzano della Sila.

Giorni e orari:

Sabato 29 e domenica 30 maggio, dalle ore 10 alle ore 18

LA PRENOTAZIONE È VIVAMENTE CONSIGLIATA.

Biglietti:

Visita ai Giganti della Sila

Intero € 5; iscritti FAI gratuito; ridotto (6-18 anni) € 3

Trekking letterario