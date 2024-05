Peculato: arrestati dirigenti del sistema bibliotecario vibonese, precisazioni della Regione

CATANZARO – “Il Sistema bibliotecario vibonese appartiene al Sistema bibliotecario regionale, ma non è un ente regionale e dunque non è gestito in alcun modo dalla Regione Calabria. Negli anni ha avuto, così come altre realtà territoriali, finanziamenti regionali relativi ad alcune specifiche attività”. È quanto si legge in una nota della Regione Calabria a seguito dell’inchiesta che ha portato all’arresto di due dirigenti e che vede sotto indagine anche i tre figli dell’ex direttore del Sistema bibliotecario vibonese.

“Di recente la Regione ha revocato diversi finanziamenti e non ha più ammesso il Sistema bibliotecario vibonese ai bandi perché questo ente non ha rendicontato, nel corso degli ultimi anni, i contributi che gli erano stati concessi. Proprio per tale ragione la Regione Calabria ha fatto ricorso ad atti ingiuntivi per il recupero delle somme erogate e non rendicontate”.