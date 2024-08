Quali sono le sfidanti dell’Inter favorita per il testa a testa scudetto in Serie A?

Manca poco all’inizio della nuova stagione di Serie A e il 17 agosto 2024 scenderanno in campo alle ore 18:30 Genoa – Inter e Parma – Fiorentina, per inaugurare il campionato 2024 – 2025.

Nel palinsesto delle scommesse Antepost la favorita assoluta per la vittoria dello scudetto è l’Inter, infatti, i campioni in carica sono quotati a 1.66 e possiedono un organico di altissimo livello già affiatato per compiere grandi imprese, come dimostrato nelle ultime due stagioni.

Quali sono le sfidanti dei Nerazzurri capaci di tenere testa all’armata di Inzaghi? Scopriamolo nei prossimi paragrafi analizzando le quote e le probabili formazioni.

La nuova Juve di Thiago Motta a trazione Over 2.5

Se con Allegri eravamo abituati a guardare match che non andavano quasi mai oltre l’under 1.5, con Thiago Motta la musica è cambiata e il 4 – 3 – 3 disegnato dal tecnico che è riuscito a portare il Bologna in Champions dopo ben 60 anni, presenta diversi punti di forza. In porta c’è il nuovo Di Gregorio, mentre a difendere ci saranno quattro pedine di qualità in campo: Danilo, Bremer, Gatti e Cambiaso.

A centrocampo due novità, Thuram e Douglas Luiz, insieme a Fagioli, proveranno a spingere gli attaccanti Vlahovic, Chiesa e Yildiz a sfondare le linee difensive. La quota per la Juventus vincente campionato è fissata a 5, attualmente rappresenta la migliore sfidante dei Nerazzurri nel testa a testa scudetto.

Il nuovo Milan di Fonseca prova a vincere lo scudetto numero 20 con Leao e Morata in attacco

Anche il Diavolo rientra tra le favorite alla vittoria del campionato nel palinsesto delle quote Serie A 2024 – 2025 , grazie al nuovo attaccante di lusso appena acquistato, Morata, ma anche a una rosa di altissima qualità tattica, che si presenta con Maignan in porta, Hernandez come terzino di spinta, Reijnders e Pulisic a centrocampo, detonatori a supporto delle bombe di Leao e Morata.

La quota del Milan vincente Serie A è fissata a 7.5 dai bookmakers, i Rossoneri possono diventare l’alternativa ai cugini Nerazzurri in chiave scudetto, ma il CT Fonseca dovrà organizzare sin da subito la quadratura tattica per agguantare il campionato con la giusta cattiveria, sin dalle prime giornate.

Il Napoli di Conte comincia già a far paura

La quota del nuovo Napoli guidato da Conte per la vittoria dello scudetto è 8.5, i Partenopei entrano così nella top 4 delle favorite ma bisognerà ricostruire tutto per eliminare la pessima gestione tattica della scorsa stagione.

Per quanto riguarda Antonio Conte, non contano tanto i giocatori che sceglierà, quelli che riconfermerà e nuovi acquisti, perché questo allenatore è il più grande motivatore di tutti i tempi e già la sua presenza in panchina ha avvicinato il Napoli alle favorite per la vittoria del titolo, o quanto meno, tra le probabili qualificate in Champions, obiettivo clamorosamente mancato nella stagione 2023 – 2024.

Lupa o Dea? Chi sarà la sorpresa?

Chi affronterà questi due club quest’anno entrerà in un campo minato, perché la Dea è diventata la più bella d’Europa alzando al cielo l’Europa League, mentre la Lupa è diventata più cinica e cattiva grazie a De Rossi.

I bookmaker presentano Roma e Atalanta come outsider per la lotta scudetto, per