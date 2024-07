Il calcio oggi è ovunque: allo stadio, in televisione e nei videogiochi ci fa sempre compagnia

COSENZA – Quando si tratta di calcio che oggi sia lunedì, martedì oppure mercoledì non fa alcuna differenza. Perché il calcio è onnipresente, non solo guardando ai tanti appuntamenti nazionali e internazionali previsti dai calendari sempre più ingolfati di FIGC, UEFA e FIFA. Lo sport più seguito in Europa ci fa compagnia anche nelle rarissime volte in cui non viene disputato da calciatori in carne e ossa, per esempio attraverso i videogiochi. Per più di un ventennio, fino al 2021 incluso, è andata in scena un’epica sfida tra Konami ed Electronic Arts per la realizzazione del capolavoro sul pallone più bello e performante.

I loro titoli di punta, rispettivamente PES e FIFA, ogni anno provavano a superarsi offrendo qualche interessante feature in più. E a beneficarne sono stati i tanti amanti del pallone, che potevano scegliere tra un gameplay più che spettacolare (FIFA) e un gameplay piuttosto reale e lineare (PES). Sebbene tale epica sfida oggi si sia conclusa con la vittoria netta di Electronics Arts, ci sono altri modi per trascorrere il tempo libero in compagnia dell’amato pallone, per esempio navigando sul web alla ricerca di piattaforme che sappiano celebrarlo.

Andare in goal al 90° minuto

Oltre ai videogiochi, il calcio è presente anche sulle principali piattaforme online. Infatti, navigando sul web è possibile imbattersi in alcune slot machine che hanno per protagonista il pallone. Questa scelta non è casuale, perché segnare un goal all’ultimo minuto oggi non è più una prerogativa dei calciatori, ma anche di chi desidera rilassarsi dopo le fatiche quotidiane. L’obiettivo finale non è soltanto quello di intrattenere il maggior numero di utenti, siano essi professionisti oppure semplici amatori, quanto di fare del giocare al casinò online un’opportunità per approfondire più tematiche. Ricordiamo infatti che slot presenti sulle piattaforme più conosciute non solo raccontano il calcio, ma anche altri mondi, per esempio quelli fantasy e fantastico.

Ne è passato di tempo da quando esistevano nient’altro che le slot fruttate, che all’epoca risentivano di dinamiche di gioco piuttosto ripetitive e meccaniche. Poi con l’avvento della tecnologia ai classici simboli 7, arance, limoni, uva e prugne si sono affiancati gli innovativi simboli coppa, pallone, rovesciata e calcio di punizione. Senza dubbio i più caratterizzanti il linguaggio universale del calcio, assieme ai termini fair play, disciplina, costanza, impegno, sacrificio, motivazione, autostima, etica e rispetto.

Un’atmosfera quasi reale

Le slot machine a tema calcio offrono un’atmosfera che sembra reale, grazie alla cura per i dettagli. Gli spalti, ben visibili sullo sfondo, sono gremiti di tifosi, pronti a supportare l’utente. Un po’ come accade ogni domenica ai tifosi che seguono la loro squadra del cuore con grande passione, sia in casa che in trasferta. In più non mancano le coreografie e lo sventolio di bandiere, con tanto di cori, in questo caso poco riconoscibili. Non siamo ancora a livelli di dettaglio grafico, ma, considerando come si evolvono in fretta le cose sul web, non è escluso che un giorno le slot machine a tema calcio ci arrivino.