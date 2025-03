Software direzione lavori: la soluzione per gestire al meglio una ristrutturazione

- Advertisement -

COSENZA – Spesso si sottovalutano le responsabilità dei tecnici del panorama dell’edilizia. Eppure, non diversamente dalle professioni di altri ambiti altrettanto delicati, come quello medicale, non sarebbero da prendere alla leggera, anche in caso di una ristrutturazione.

Per i professionisti come architetti, ingegneri e geometri occorre dotarsi di strumenti di ultima generazione per stare attenti che niente sfugga, oltre a restare aggiornati ed essere per propria natura precisi, attenti, pignoli e chiari nella comunicazione.

Tra le soluzioni più efficaci e affidabili troviamo i programmi noti come software direzione lavori, i quali sono dotati di funzionalità specifiche e in grado di garantire il pieno rispetto degli adempimenti, in linea con i protocolli predisposti dal legislatore. Scopriamo insieme perché tornano utili in occasione dei progetti di ristrutturazione più complessi.

Quali sono i compiti che spettano a un direttore dei lavori?

Nell’ottica di ribadire la complessità di un ruolo come quello del direttore dei lavori durante una ristrutturazione proponiamo una breve panoramica delle mansioni che si trova a gestire:

Vigilanza e controllo sul luogo di lavoro, affinché tutto venga conseguito sulla base del progetto concordato e sottoscritto nel contratto d’appalto durante la fase iniziale;

sul luogo di lavoro, affinché tutto venga conseguito sulla base del progetto concordato e sottoscritto nel contratto d’appalto durante la fase iniziale; Supervisione e coordinamento delle attività che sopraggiungono in cantiere, attraverso un cronoprogramma e un monitoraggio dell’esecuzione di tutte le mansioni fondamentali;

delle attività che sopraggiungono in cantiere, attraverso un cronoprogramma e un monitoraggio dell’esecuzione di tutte le mansioni fondamentali; Redazione di un giornale dei lavori , una sorta di diario in cui vengono indicate le operazioni di volta in volta messe in atto;

, una sorta di diario in cui vengono indicate le operazioni di volta in volta messe in atto; Accertamenti per quanto riguarda materiali e forniture, dal punto di vista quantitativo come qualitativo;

per quanto riguarda materiali e forniture, dal punto di vista quantitativo come qualitativo; Vigilanza sulla documentazione elaborata , affinché sia affidabile, precisa e conforme;

, affinché sia affidabile, precisa e conforme; Relazione dei documenti inerenti lo stato di avanzamento dei lavori, nonché dei certificati di volta in volta necessari.

È bene specificare che non sempre la figura del direttore dei lavori appare obbligatoria per legge. Tale eventualità non sussiste per le opere dette minori; al contrario, risulta imprescindibile in tutti quei casi in cui avviene il deposito presso gli uffici comunali del permesso a costruire e della SCIA. In un documento come la CILA non è essenziale ai fini di legge, ma la nomina di una persona di fiducia rimane caldamente consigliata.

Software per direzione lavori: a cosa serve e i vantaggi

Sicuramente nel paragrafo precedente non abbiamo aggiunto di nuovo di quanto non sappia già chi si occupa di direzione dei lavori, ma permette di ricordare quanto questo tipo di operazioni appaia complesso e possa essere oggetto di danni e persino sanzioni.

Dotandosi di un programma ad hoc, specifico e dotato degli optional di ultima generazione, il professionista ha modo di tutelarsi maggiormente, poiché questo software è in grado di supportare a 360° in occasione dei progetti di maggiore complessità.

Dalla pianificazione e assegnazione delle attività, passando per il monitoraggio delle tempistiche e delle risorse, tenendo traccia di rischi e scadenze, un software di direzione rappresenta uno strumento di comunicazione, collaborazione e gestione ideale. Questo perché consente anche di condividere dati e informazioni tra tutte le parti coinvolte, a fronte di documenti che appaiono precisi e affidabili, in tutti gli aspetti sopra indicati e in linea con la normativa vigente. Il tutto in un’unica piattaforma.