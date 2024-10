I giochi di gambling più popolari online suddivisi per categoria

Il gambling è un hobby che accomuna milioni di italiani, considerando che la Penisola può essere definita senza dubbio uno dei mercati più importanti in Europa. Dunque è logico che le piattaforme specializzate in giochi d’azzardo digitali puntino molto sul Belpaese, arricchendo in modo costante la propria offerta con nuove opzioni. Dalle slot machines alla roulette, passando per i game show e i giochi da casinò live, le soluzioni sono tante e soprattutto diverse. Oggi si vedrà dunque una lista dei giochi di gambling più popolari su Internet.

Slot machines

Le macchinette digitali rappresentano la colonna portante del gioco online e delle piattaforme specializzate in questo settore. La lista è praticamente infinita, ma non sempre abbondanza fa rima con qualità. Per questo motivo, si consiglia di scoprire le slot online italiane più popolari visitando la sezione apposita dei casinò telematici più noti e affidabili. Così si avrà l’opportunità di giocare ad alcune delle macchinette più divertenti, come ad esempio il famoso Book of Ra, Starburst, Deadliest Catch, Go Gold, D-Day, Lion Gems, Energy Joker e Fowl Play Gold.

Roulette

La roulette online ripercorre tutto sommato le tradizioni della versione fisica. In altre parole, anche sul web si possono trovare la roulette europea, quella americana e la classica roulette francese. A tal proposito, però, occorre sottolineare che esistono anche altre varianti più particolari, nate online e reperibili soltanto presso le piattaforme digitali. Si fa ad esempio riferimento a Cash Collect Roulette e a Euro Twins Roulette, insieme a Roulette Touch, Lightning Roulette, 12 Numbers, Age of Gods Roulette, Super Multi X e Dragon Jackpot Roulette. In secondo luogo, una menzione speciale la meritano anche le sale online dedicate alla roulette live, con trasmissione del video in streaming e con il gioco condotto da un croupier in carne e ossa.

Poker

Il discorso fatto per la roulette vale anche per un gioco di carte famoso e ricco di varianti come il poker. Online, difatti, si possono trovare diverse versioni di questo passatempo storico, come sempre convertite in digitale, come il Texas Hold’Em, il Seven Card Stud, l’Omaha, il Five Card Draw e tanti altri. Altre versioni online molto interessanti, come sempre presenti presso i casinò digitali più autorevoli, sono l’American Poker, l’One More Poker, lo Steam Joker Poker e la Poker Roulette. Infine, pure in questo caso è possibile frequentare le sale live e online dedicate interamente a questo noto gioco di carte.

Blackjack

Dopo il poker non può che venire il blackjack, un altro gioco di carte con una tradizione lunga e affascinante, e con un seguito di pubblico davvero imponente. Sul web e sui casinò digitali le versioni del blackjack sono ancora una volta numerose e diversificate. Nella lista delle opzioni migliori troviamo ad esempio il 5 Hand Blackjack, il Lightning Blackjack e il Lux Blackjack. Da segnalare anche il Multi Hand Blackjack, l’American Blackjack, il Cashback Blackjack e il Free Chip Blackjack. Questo gioco si propone come grande protagonista anche nel settore dei casinò live, con show del calibro di Blackjack Italia Tricolore.