Calabria, sempre più persone giocano con i casinò. Numeri in crescita

COSENZA – Gli ultimi quattro anni hanno visto l’esplosione definitiva dei casinò online. Oramai, sempre più persone decidono di passare il proprio tempo divertendosi con il proprio smartphone o pc con i classici giochi che hanno fatto grande questo settore, come slot machine, blackjack, poker e moltissimi altri. Sono il vero intrattenimento del Web, attirando l’attenzione di moltissime persone da ogni angolo d’Italia: dalla Lombardia alla Toscana, fino ad arrivare alla Calabria, tutti preferiscono passare il proprio tempo lì.

Come se non bastasse, la diffusione di comparatori come Casinofy, ha fatto sì che sempre più utenti si avvicinassero a questo mondo, supportati da guide e da consigli su come muoversi e su quali piattaforme navigare. La Calabria è una di quelle regioni nello Stivale che hanno vissuto il boom, come dimostrano i seguenti dati.

2 miliardi di euro generati dalla Calabria

Nella bellissima regione calabrese la passione per il gioco d’azzardo è cresciuta in maniera esponenziale negli ultimi anni, così come nel resto dell’Italia. Infatti secondo le stime rilevate ad ottobre 2022, si evince come siano stati spesi all’incirca 2 miliardi di euro, che equivale a una spesa pro capite annua di 1000 euro. Numeri che mostrano come i casinò terrestri e quelli online siano l’intrattenimento di punta. Attualmente Cosenza è la provincia dove si spende di più, con 307 milioni, stando ai dati diffusi nel settembre del 2021.

Sono cica 20 mila le persone in Calabria che si divertono con le slot machine e gli altri giochi, a dimostrazione di come sia divenuto un passatempo abituale, specialmente quando si ha voglia di staccare il cervello dallo stress del lavoro o dello studio. Prendendo l’esempio di Cosenza, sono 7 mila i cittadini che decidono di passare il loro tempo nei casinò terrestri e online. Tutto ciò è chiaramente dovuto all’innovazione tecnologica che ha investito la nostra società, dando una nuova vita a quei settori considerati di nicchia, proprio come il gioco d’azzardo.

La diffusione degli smartphone, con le relative app, e di internet, ha permesso a chiunque di poter coltivare la propria passione anche seduti comodamente sul divano di casa. Questo è quello che è successo anche in Calabria, con i cittadini che hanno accolto con favore la novità digitale, anche se inizialmente con preoccupazione, per la paura di veder snaturata un’attività antica.

La risalita dopo la crisi

Certamente i dati mostrati qui sopra ci mostrano uno scenario di ripresa, specialmente dopo quanto vissuto negli ultimi anni con la lotta contro il temuto virus e le conseguenze della guerra. Questo ha spinto le persone a dover cercare nuovi passatempi altrove, specialmente si chiusi in casa, rifugiandosi nella magia del web. Così c’è stato un aumento delle registrazioni sui migliori operatori online, con la conseguente crescita di un settore che fino a poco tempo fa non era visto di buon occhio.

Il settore dei casinò online ha permesso a questa categoria di rimanere in galla durante il periodo di crisi, fornendo ai propri utenti un’esperienza unica di gioco e un divertimento assicurato. D’altronde la mission delle piattaforme di gioco è consentire a chiunque di poter passare qualche ora di totale relax staccando il cervello, senza il bisogno di doversi spostare o preoccuparsi degli orari. Il successo risiede proprio qui, nella comodità.