Casino, boom delle piattaforme online. E cresce ancora la spesa in Italia

Gli italiani amano il gioco d’azzardo e lo fanno soprattutto on-line, dove crescono le piattaforme digitali per il gambling legale. In Italia, come in altre nazioni d’Europa, il gioco d’azzardo è gestito dallo Stato e quello online non fa eccezione. Questo fa sì che tutte le attività del settore siano non solo regolamentate, ma anche sicure per i giocatori. I maggiori ricavi del segmento del gioco d’azzardo provengono proprio dai casino online, aumentati sul Web nel corso degli ultimi anni così come le applicazioni per mobile e tablet che valgono quasi il 70% degli accessi complessivi. In questo segmento le slot machine online, in particolare, sono tra le categorie più amate dai giocatori. Permettono di giocare con ambientazioni, suoni, grafica e modalità di interazioni sempre diverse.

Casino online, gli italiani spenderanno 47,5 miliardi nel 2022

Nel post lockdown gli italiani hanno speso, per scommesse e gioco d’azzardo, circa 107,5 miliardi di euro, pareggiando nel 2021 quasi l’ammontare del 2019. Ma la spesa cresce ancora, visto che entro la fine del 2022 si prevede un ulteriore crescita record con una cifra che si dovrebbe aggirare sui 140 miliardi di euro. A trainare il settore è proprio l’online, salito dai circa 36 miliardi del 2019 ai 49 miliardi del 2020 e fino ai 67 miliardi del 2021. Suddividendo la spesa troviamo in testa proprio i giochi da casino con 47,5 miliardi di euro. Tre volte e mezzo di più, ad esempio, rispetto alle scommesse sportive con quasi 12 miliardi di euro. Ma proprio la pandemia ha fatto innalzare ancora di più le entrate all’industria del gioco d’azzardo, con gli italiani sempre più alla ricerca dei migliori casino online. Un settore, quello del gambling digitale, dove i ricavi erano già in aumento da diversi anni. Spesa ma anche incassi per lo Stato. Lo scorso anno il gettito per le casse erariali è tornato a crescere, registrando un +9,4% di ricavi rispetto al 2020 pari a circa 8,5 miliardi di euro in più.

ADM: sicurezza e gioco legale

Giocare significa anche sicurezza e legalità. Per questo sotto ogni piattaforma di gioco on-line è importante che via sia la sigla AAMS sta per “Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato”. Si tratta di un ente fondato nel lontano 1927, che era alle dipendenze del Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha assorbito l’AAMS nel 2002, con il Decreto legge 22 del 27 giugno. Da quel momento in poi tutto il settore del gioco d’azzardo di competenza dell’AAMS è passato alla gestione dell’ADM. Da quando il gioco d’azzardo a distanza è diventato legale in Italia, con l’espressione “casinò AAMS” sono stati indicati i casinò online legali. Tutti gli operatori che volevano offrire slot machine online e altri giochi, infatti dovevano avere una licenza assegnata dall’AAMS. Il che significa, tra le altre cose, avere una regolare concessione dell’ADM e rispettano le leggi italiane sull’azzardo, vietare il gioco ai minori, richiedere iscrizione con invio di un documento di identità, garantire la sicurezza dei dati e delle transazioni, promuovere il gioco responsabile.