Arriva in Calabria Speaky Facile il nuovo dispositivo per ipovedenti

L’apparecchio consente di entrare nella societĂ digitale utilizzando i computer, facendo ricerche sui web e partecipare ai dialoghi sui social network

REGGIO CALABRIA – Si è concluso a Reggio Calabria Mercoledi 26 Settembre il Tour Calabria per la presentazione di Speaky Facile il nuovo dispositivo tecnologico per ipovedenti, non vedenti, inesperti e anziani in etĂ avanzata che favorisce l’interfacciamento con i sistemi informatici digitali. Grande partecipazione ed entusiasmo. Le cittĂ calabresi in cui si è svolta la presentazione sono Cosenza, Vibo Valentia, Crotone ed in fine Reggio Calabria. Era uno scoglio insormontabile fino ad oggi, per le persone affette da questo tipo di patologie, approcciarsi a sistemi informatici come computer, accedere al mondo digitale senza possedere competenze o essere degli esperti. Da oggi si apre uno scenario di vita diverso, che favorisce e risveglia la voglia di imparare, di apprendere nuove cose sul digitale, di effettuare ricerche su internet, di partecipare a dialoghi sui social, e soprattutto la voglia di far parte di quella realtĂ tecnologica che oggi prende il nome di societĂ virtuale, che ti permette di appartenere a un nuovo mondo, un mondo che si sposta sempre piĂą verso il virtuale digitale e che ti esclude se non hai gli strumenti e le conoscenze necessarie per farne parte. Accettare questa realtĂ oggi è difficile, ma la tecnologia va avanti e delinea sempre piĂą soluzioni innovative che possono accendere gli animi di chi ha sempre sognato di dialogare con i nuovi strumenti di comunicazione.

“Il Polo Digitale Calabria” spiega in una nota il Presidente Emilio De Rango “è impegnato sempre più nella diffusione di nuove tecnologie che possano essere adottate nel vivere quotidiano e possano dare una dimensione di vita diversa anche a persone, che affette da tali patologie, non avrebbero mai potuto affrontare. La possibilità di interfacciarsi con sistemi informatici, sistemi che oggi come non mai fanno parte della nostra vita e del nostro vivere quotidiano fino a condizionarne anche le nostre abitudini. Ma quando si parla di sistemi intelligenti in grado di dare una valida opportunità a chi fin ora è rimasto all’oscuro di tutto ciò, allora ci si adopera per permetterne, favorire e consentire la conoscenza e la divulgazione dei nuovi strumenti che la tecnologia mette a servizio delle fasce più deboli. Il Polo Digitale Calabria, ”continua il Presidente Emilio De Rango” attraverso il Segretario Generale Alfredo Andrieri ha organizzato ed coordinato, in accordo con il Presidente Regionale ed i Presidenti Provinciali dell’UIC (Unione Italiani Cechi), delle giornate informative sulla presentazione del nuovo strumento comunicativo per disabili visivi in tutta la Calabria”.

Speaky Facile, questo è nome del nuovo dispositivo in grado di far comunicare non vedenti, ipovedenti con il mondo digitale. “Lo Speaky Facile “spiega in una nota Il Segretario generale del Polo Digitale Calabria Alfredo Andrieri” è un sistema a comandi vocali in cui, insieme ad altri software, agiscono e integrano un sintetizzatore vocale ed un sistema ICR, entrambi di elevata qualitĂ . Speaky Facile si propone come un ausilio per non vedenti ed ipovedenti, che permette di accedere al mondo digitale senza dover essere degli esperti. L’ausilio informatico” continua il segretario Andrieri “gestisce, infatti, soltanto tramite comandi vocali con puntuale ritorno in voce dei testi evocati, una volta installato su un apposito hardware, una voce-guida ne suggerisce l’utilizzo, educando, l’utente sui servizi a disposizione e suggerendo i corrispondenti comandi vocali da impartire. Il suo utilizzo è per questo ripartito in 12 moduli che l’utente sceglie per soddisfare le piĂą svariate esigenze di autonomia personale, nella lettura e nell’informazione”.