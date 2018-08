Il Festival delle Migrazioni di Acquaformosa entra nel vivo: “Salvini viola ogni principio umano”

Questa sera l’attesissimo concerto di Eugenio Finardi, mentre domenica ad esibirsi saranno i Sud Sound System

ACQUAFORMOSA (CS) – Partenza col botto per la serata d’apertura della settima edizione del Festival delle Migrazioni di Acquaformosa. Proprio nelle ore in cui è in corso il dibattito sulla nave Diciotti, dal piccolo comune calabrese è partito un segnale di pace e speranza nella serata dedicata al mondo delle ONG e al loro fondamentale lavoro in mare per salvare vite. Tante adesioni istituzionali, tra cui l’Assessore Regionale Angela Robbe e l’Eurodeputato, Andrea Cozzolino, e del mondo dell’associazionismo, tra cui quella di Veronica Alberti di Pro Activa Open Arms, tanta gente comune e tanta voglia di continuare a raccontare i modelli positivi d’integrazione e accoglienza perché, come affermato dal vicesindaco di Acquaformosa, Giovanni Manoccio, “è la narrazione che fa la differenza e in queste ore in cui Salvini sta andando contro ogni principio di umanità noi non ci fermiamo”. Il festival prosegue: questa sera concerto di Eugenio Finardi e domani seconda edizione del Premio Acquaformosa che accoglie, mentre domenica 26 agosto ad esibirsi saranno i Sud Sound System

