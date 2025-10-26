Giubileo mondo educativo, la Diocesi Rossano-Cariati e “La speranza che riempie il vuoto”

CORIGLIANO ROSANO (CS) – L’Arcidiocesi di Rossano Cariati celebra il Giubileo del mondo educativo, nell’anno giubilare dedicato alla speranza, con un significativo momento promosso e voluto da S. E. l’Arcivescovo Mons. Maurizio Aloise. L’evento, organizzato dall’Ufficio IRC, Ufficio Scuola, Servizio di Pastorale giovanile scolastica, in collaborazione con il Servizio di Pastorale giovanile, vocazionale e aggregazioni laicali giovanili, è incentrato sulla tematica “La speranza che riempie il vuoto”.

L’appuntamento è in programma per domani, lunedì 27 ottobre, dalle ore 9:30 fino alle 12:00 nel piazzale antistante la chiesa parrocchiale di San Paolo a Rossano scalo. Un momento di festa, di comunione, aggregazione e condivisione tra le varie realtà presenti sul territorio, che vedrà il coinvolgimento di tutto il mondo educativo che afferisce la diocesi di Rossano Cariati.

Ospite dell’incontro sarà Marco Brusati professore a contratto presso l’Università di Firenze. Studenti, insegnanti, educatori e quanti accompagnano i giovani nel loro progetto di vita, sono chiamati a partecipare per esprimere la presenza educativa della Chiesa Cattolica quale l’espressione di una fede generativa e appassionata all’umano, proiettata verso la promozione integrale della persona.