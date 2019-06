Manna a Principe: “quali garanzie e fideiussioni presenterà alla Città di Rende?”

Marcello Manna sottolinea come “il sistema Sandro Principe” abbia portato alla deriva il “modello” Cecchino Principe: “Il programma di Sandro Principe non esiste”.

RENDE – Marcello Manna interviene su quello che definisce il “Sistema di Sandro Principe”: “negli anni non c’è stato nessun rispetto del denaro pubblico e c’è stata una corsa all’indebitamento. Oggi si presenta da solo e dice “voglio guidare la città ”. E quali sono le sue garanzie? Quali sono le fideiussioni che presenterĂ ,al cittadino, il candidato Sandro Principe?”.

Secondo Manna Principe non avrebbe un concreto programma: “Noi abbiamo presentato un programma, lo abbiamo recapitato a tutte le famiglie di Rende. Il programma di Sandro Principe non esiste. Nelle sue dichiarazioni c’è solo la parola “io ho fatto”. Bene, noi non abbiamo fatto quello che ha fatto lui. Noi stiamo rimettendo in ordine una cittĂ trovata in ginocchio e ,solo adesso, il motore di questo Comune si è riacceso. PerchĂ© cinque anni è veramente un tempo ,troppo breve, per rimettere a posto ogni cosa. E poi come si fa a dire “azzererò i progetti dell’agenda urbana?”.

Allora Sandro Principe perchĂ© non spiega meglio – conclude Manna – come vuole azzerare i finanziamenti sul sociale, previsti dalla stessa Agenda Urbana? La sua presunzione, accompagnata dalla sua arroganza politica, è senza limiti”.