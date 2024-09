Virus del Nilo Occidentale, 64 casi in 7 giorni (in tutto 296): 11 ad oggi le vittime una anche in Calabria

ROMA – Sessantaquattro nuovi casi di West Nile Virus sono stati segnalati nel periodo 29 agosto – 4 settembre 2024. Salgono così a 296 i casi confermati dall’inizio della sorveglianza (maggio 2024), di cui 169 nella forma neuro-invasiva, 39 casi asintomatici identificati tra i donatori di sangue, 88 casi di febbre. Lo evidenzia il bollettino di sorveglianza integrata West Nile e Usutu virus del 5 settembre dell’Iss.

Tra i casi confermati sono stati notificati 3 nuovi decessi che ora salgono in totale a 11 (3 Piemonte, 4 Veneto, 1 Friuli-Venezia Giulia, 2 Emilia-Romagna, 1 in Calabria: si tratta di un 90enne cosentino morto all’ospedale di Paola, ricoverato il 24 e deceduto lo scorso 27 agosto). Secondo quanto riporta ancora il bollettino, salgono a 41 le Province con dimostrata circolazione di West Nile Virus in vettori/animali/uomo appartenenti a 11 Regioni. Nello stesso periodo dall’inizio della sorveglianza è stato segnalato un caso di Usutu virus in provincia di Modena.