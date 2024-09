Treni regionali, addio al check-in obbligatorio prima di partire. Cosa cambia nel biglietto digitale

COSENZA – La validazione dei biglietti regionali di Trenitalia, attraverso il check-in on-line da parte dei viaggiatori, dopo poco di un anno dall’entrata in vigore viene cancellata. È quanto ha comunicato dalla stessa Trenitalia che, in anticipo rispetto a quanto già previsto, ha deciso, dal 21 settembre, di eliminare il check-in dei biglietti digitali che aveva creato più di un problema a molti degli utenti, soprattutto ai più anziani, meno avvezzi all’utilizzo delle nuove tecnologie.

Addio al check-in online: validazione automatica

Dal 21 settembre, dunque, non sarà più necessario effettuare il check-in e il biglietto si validerà automaticamente, alla partenza programmata del treno scelto. Fino alle 23:59 del giorno precedente al viaggio, resta la possibilità di effettuare un numero illimitato di cambi di data e ora. Stessa cosa il giorno stesso del viaggio dove è possibile effettuare cambi di orari fino alla partenza programmata del treno scelto.

Fino al 20 settembre, invece, resta tutto invariato: per gli utenti registrati è possibile effettuare la validazione nell’area «i miei viaggi» sul sito di Trenitalia o sull’App. Se non si è registrati, è possibile effettuare il check-in tramite la funzione disponibile sull’e-mail o sull’ SMS ricevuto in fase di acquisto dei biglietto