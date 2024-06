Saldi estivi 2024, il 6 luglio il via agli sconti: dureranno 60 giorni

ROMA – I patiti dello shopping hanno già iniziato il conto alla rovescia: è fissata per sabato prossimo, 6 luglio, la fatidica data d’inizio dei saldi: le vendite promozionali di fine stagione. La data è unica per tutte le regioni d’Italia: a variare sono però le modalità, la durata e, di conseguenza, la conclusione dei saldi. I più attenti si saranno resi conto, tuttavia, che – come accade ormai da qualche anno – negozi online e piattaforme e-commerce multimarca hanno già anticipato l’avvio delle promozioni di qualche settimana. Sconti su costumi per il mare, teli, borse, t-shirt, ma anche materiale sportivo, cappotti e – perché no – sci e attrezzature invernali. La durata dei ribassi sarà di sei settimane consecutive: fino a metà agosto, in sostanza, si potranno fare affari più o meno d’oro.

Anche stavolta, però, nonostante “il divieto di vendite promozionali nei 30 giorni precedenti la data di avvio dei saldi estivi”, ci sono negozi che stanno inviando messaggini ed email ai clienti più fedeli annunciando ribassi anticipati.

Ora, le regole

“Il venditore avrà l’obbligo di esporre il prezzo originale e quello scontato della merce, specificando anche la percentuale di sconto applicata”, precisano da Confcommercio, mentre “il cambio dopo l’acquisto è lasciato alla discrezionalità del commerciante, salvo ovviamente i casi di difetto di conformità tutelati dal codice del consumo”.

Gli esercenti sperano che i saldi riescano a far aumentare un po’ le vendite, visto che “secondo il monitoraggio di Federazione Moda Italia-Confcommercio sull’andamento delle vendite di moda, il primo trimestre 2024 si è chiuso con un calo medio del 4,2%”, aggiungono ancora dalla confederazione.