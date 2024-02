Rilascio passaporti, attese insostenibili: arriva il piano del Governo per risolvere l’emergenza

COSENZA – Il rilascio per ottenere il passaporto in Questura, negli ultimi tempi, sta vedendo liste di attesa così lunghe da rendere l’emergenza una normalità. Bari e Cosenza balzano nella classifica italiana come le due città i cui tempi di attesa sono infiniti con tempistiche che arrivano fino ad un anno.

Dal Governo, però, arriva la soluzione per risolvere il problema con la possibilità di richiedere il passaporto direttamente negli uffici postali dei Comuni sotto i 15mila abitanti. Proprio oggi, infatti, è stato sottoscritto un protocollo tra governo e Poste Italiane per la partenza della sperimentazione in due Comuni in provincia di Bologna, San Pietro in Casale e Toscanella, in vista poi di una progressiva estensione. Il ministro dell’Interno Piantedosi ha promesso che in breve tempo il servizio sarà disponibile in tutti gli uffici postali dei 7mila comuni che ne hanno diritto.

Finora le misure adottate, con qualche open day in tutte le Questure d’Italia, per snellire le lunghe liste d’attesa, non ha portato grandi risultati.