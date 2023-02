Open Day passaporti a Cosenza, code e uffici presi d’assalto

- Pubblicità Clikio single-

COSENZA – Già dalle prime ore di oggi, dopo la comunicazione dell’Open Day arrivata nei giorni scorsi, sono decine le persone in fila all’ufficio Passaporti della Questura di Cosenza. Qualcuno anche dall’alba. Una scena che si ripete e che però restituisce code e lunghi tempi per il rilascio o il rinnovo del documento. Situazione che si segnala non solo a Cosenza e nei commissariati della provincia, ma in tutta Italia. Per questo alcune questure hanno introdotto degli open day.

Ma come si è arrivati a questo punto? Il ministro degli Interni Piantedosi, rispondendo al question time alla Camera, ha citato le pratiche accumulate durante il Covid, ma anche la necessità di avere un passaporto per recarsi in Regno Unito in seguito alla Brexit. Poi ci sarebbero problemi nel rilascio delle carte d’identità, cosa che a sua volta ritarda il rilascio dei passaporti.

“Quasi tutte le questure – ha assicurato il titolare del Viminale – una volta acquisita l’istanza, rispettano i tempi previsti per la conclusione del procedimento di rilascio (15 giorni più altri 15 in caso di ulteriori accertamenti). Nella maggior parte dei casi, le criticità segnalate riguardano non tanto l’emissione del passaporto, quanto la possibilità di ottenere in tempi brevi un appuntamento tramite il sistema Agenda online”. Il ministro Piantedosi ha aggiunto che “nel 2022 sono stati rilasciati quasi 1.816.000 passaporti, con una media di oltre 151 mila passaporti al mese e un trend che non accenna a diminuire neppure nel mese corrente”.