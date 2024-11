Pos: problemi e disservizi anche a Cosenza nei pagamenti elettronici. Che succede ai bancomat?

- Advertisement -

COSENZA – Dopo Nexi, anche Bancomat e Pagobancomat hanno ricevuto una comunicazione da Worldline di un incidente “relativo a un’interruzione generica e diffusa della rete in Italia”. Il “disservizio rilevato da questo mattina relativo ai circuiti Bancomat e Pagobancomat, secondo quanto comunicatoci è da imputarsi alla problematica segnalata da Worldline di un incidente relativo a un’interruzione generica e diffusa della rete in Italia, che sta avendo impatti su vari servizi di pagamento”, si legge in una nota diffusa da Bancomat. Anche a Cosenza si stanno registrando diversi disservizi così come nel resto del Paese.

Nel frattempo Worldline, raggiunto dal Quotidiano Nazionale ha spiegato che “purtroppo non abbiamo alcuna dichiarazione da rilasciare, stiamo lavorando al problema”. Come si legge sul sito ufficiale della fontech francese, “il problema che sta interessando l’elaborazione delle transazioni è ancora in corso. Tuttavia, dopo un’approfondita indagine, possiamo confermare che l’interruzione impatta solo una piccola parte dei pagamenti, mentre la maggior parte delle transazioni viene elaborata regolarmente sulla nostra piattaforma”. Worldline sta eseguendo un monitoraggio del disservizio che può essere tenuto sotto controllo in tempo reale cliccando a questo link.