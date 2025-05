Paura ai Campi Flegrei, nuova forte scossa di terremoto magnitudo 4.4. Persone in strada

- Advertisement -

NAPOLI – Una nuova forte scossa di terremoto è stata registrata dall’INGV nell’area dei Campi Flegrei nel napoletano. Dopo una lieve scossa di magnitudo 2.1, alle 12:07 è stata registrata una scossa di magnitudo 4.4, avvenuta una profondità di 3 chilometri. La scossa è stata avvertita in tutta la zona dei Campi Flegrei, a Napoli e nei comuni limitrofi all’epicentro come Quarto, Giugliano e Bacoli. L’epicentro è stato localizzato nel comune di Pozzuoli nell’area del porto. Erano state rilevati in via preliminare 8 terremoti fino ad arrivare al più forte di magnitudo Md 4.4 delle ore 12:07 italiane, seguito alle ore 12:22 da una nuova scossa di magnitudo 3.5.

Terremoto ai Campi Flegrei: evacuate le scuole

Al momento non si hanno segnalazioni di danni ma precauzionalmente sono state evacuate numerose scuole nell’area del sisma ma anche alcune università a Napoli, mentre molte persone dalla paura si sono riversate in strada. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari a convocato immediatamente a Palazzo di Governo il Centro coordinamento soccorsi per fare il punto della situazione. Dalla Prefettura c’è un costante monitoraggio di quanto avvenuto nelle aree dell’epicentro ed in quelle delle immediate vicinanze.

Sospesa la circolazione ferroviaria

Dalle 12.10 nel nodo di Napoli la circolazione ferroviaria è sospesa in via precauzionale per consentire la verifica dello stato della linea a seguito di una scossa di terremoto che ha interessato la zona, informano le Fs. È in corso l’intervento dei tecnici di Rfi per i necessari controlli alla linea, seguiranno aggiornamenti. Coincidenza vuole che il 20 maggio dello scorso anno era stata registrata una scossa di terremoto della stessa magnitudo di oggi. Quella del 2024 era stata la più forte degli ultimi 40 anni con segnalazioni per crepe e caduta di cornicioni nelle zone prossime all’epicentro del sisma.

Il terremoto di magnitudo 4,4 avvenuto ai Campi Flegrei alle 12:07 fa parte di uno sciame sismico iniziato pochi istanti prima con una scossa di magnitudo 2.1. Lo ha detto all’ANSA la direttrice del dipartimento Vulcani dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Francesca Bianco. Tutti i terremoti sono avvenuto alla profondità di circa 2,7 chilometri, “una profondità sempre più interessata da queste energie maggiori“, e la scossa principale è localizzata in mare, in un punto molto in prossimità della costa a Ovest del rione Terra. “Il valore del sollevamento del suolo nelle ultime settimane è stimato intorno a 1,5 centimetri e ad ora non è stato osservato un incremento nella velocità di sollevamento. Nelle prossime ore potremo valutare meglio”