‘Money Delivery’: blitz antidroga della Guardia di finanza, 40 misure cautelari

MILANO – Operazione all’alba dei finanzieri del Comando Provinciale di Milano, nell’ambito di un’attività di indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della locale Procura della Repubblica, per l’esecuzione di 40 misure cautelari.

L’operazione denominata “Money Delivery”, ha permesso di individuare due distinte associazioni finalizzate al traffico di cocaina, marijuana, hashish ed altre droghe sintetiche, destinate al mercato nazionale, prevalentemente quello lombardo, delle quali una attiva in un quartiere della città di Milano e l’altra operante in Lombardia ed in Nord Europa. Il blitz ha riguardato anche la Campania, la Calabria, la Liguria, il Piemonte e il Lazio.