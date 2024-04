Maltempo e danni: prorogato di un anno lo stato di emergenza in Calabria

ROMA – A seguito degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 26 novembre al 4 dicembre 2022, nel territorio della Provincia di Crotone, della fascia ionica delle Province di Catanzaro e di Cosenza e del Comune di San Lucido, in Provincia di Cosenza, il Governo ha deliberato, su proposta del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, la proroga dello stato di emergenza di ulteriori 12 mesi.

Il provvedimento, precisa il Ministero per la Protezione civile, “si rende necessario al fine di consentire la prosecuzione e il completamento delle attività ancora in itinere e per l’attuazione delle misure necessarie al superamento della situazione emergenziale. Interventi per i quali sono stati già stanziati 18 milioni e 900 mila euro”.