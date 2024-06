Maturità 2024, ecco le tracce della prima prova: ci sono Ungaretti, Pirandello e Montalcini

ROMA – Ungaretti per l’analisi della poesia e Pirandello, attesissimi. Poi un testo tratto da “Storia d’Europa” di Galasso che invita i maturandi a riflettere sulla bomba atomica. E l’elogio dell’imperfezione di Rita Levi Montalcini. Ecco le prime indiscrezioni sulle tracce della Maturità 2024.

Tra le tracce “Riscoprire il silenzio” della giornalista Nicoletta Polla Mattiot. “Riscoprire il silenzio” è un altro degli gli argomenti proposti al primo scritto della Maturità. Tra le tracce proposte per la prima prova scritta di Maturità c’è anche “Profili, selfie e blog” in cui gli studenti sono chiamati ad analizzare le forme di comunicazione nell’era digitale. Si tratta di un testo tratto da Maurizio Caminito, intitolato appunto “Profili selfie e blog” del 2014 che invita i maturandi a una riflessione sull’importanza e il senso del diario nell’era digitale.

Alle 8.30 sono stati aperti i plichi. In tutto sono sette tracce, “tutte abbordabili” a detta del ministro Valditara, suddivise in tre tipologie: analisi del testo, il testo argomentativo e i temi di attualità.

Valditara: “Tracce interessanti e abbordabili”

“Le tracce saranno interessanti e abbordabili. Credo che non ci saranno traumi o particolari preoccupazioni al termine di questi elaborati”. Lo ha il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. “I ragazzi devono – ha aggiunto il ministro – prima di scrivere, riflettere, usare la brutta copia per impostare il ragionamento e poi esprimere i propri sentimenti, cercando soprattutto di cogliere il significato profondo delle tracce”. “I ragazzi devono affrontare questa maturità con serenità. Lo stress – ha detto ancora il ministro – è il nemico peggiore per una buona riuscita dell’esame. Devono dimostrare di aver compreso il senso di quello che hanno studiato in questi anni”.