La Rai cerca 41 assistenti di redazione in tutta Italia, anche a Cosenza. Basta il diploma

- Advertisement -

COSENZA – La Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. ha intrapreso da tempo un percorso evolutivo da broadcaster a media company. Numerose sono, in questa fase, le direttrici di cambiamento che interessano l’Azienda. Sostenibilità, sviluppo tecnologico, digitalizzazione dei processi di business e produttivi, nuove modalità di lavoro, data driven company. In tale contesto la Rai promuove un’iniziativa di selezione per titoli e prove finalizzata a individuare 41 risorse da inserire in Azienda con contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’art. 10 del CCL Rai per Quadri, Impiegati e Operai in qualità di Assistente di redazione.

Nella domanda di partecipazione si dovrà indicare la Sede per la quale intende concorrere. Non è ammessa più di una candidatura. Le risorse individuate saranno assegnate, sulla base delle esigenze produttive dell’Azienda, nella Redazione della Testata giornalistica della Sede prescelta in fase di adesione all’iniziativa. Le candidature dovranno essere inviate entro le ore 12:00 del 26 novembre. Per leggere il testo integrale del bando con i riferimenti per inviare subito il Cv clicca qui.

Assistente di redazione RAI: Requisiti di partecipazione

La ricerca è riservata a coloro che sono in possesso di:

A. Età compresa tra i 18 e i 29 anni e 364 giorni

B. Diploma quinquennale di Scuola Media Secondaria Superiore

C. Patente di guida automobilistica cat. “B”

D. Solo per la sede di Trieste è richiesta l’ottima conoscenza della lingua slovena (sia parlata che scritta).

L’elenco delle Sedi e il dettaglio del relativo fabbisogno d’organico:

ANCONA 1

AOSTA 2

BARI 1

CAGLIARI 1

COSENZA 1

FIRENZE 1

GENOVA 1

MILANO 2

NAPOLI 1

PERUGIA 2

PESCARA 1

POTENZA 1

ROMA 20

TORINO 1

TRENTO 1

TRIESTE – Redazione di lingua slovena 1

TRIESTE E UDINE – Redazione di lingua italiana 2

VENEZIA 1

Il numero delle unità ammesse alla II fase (più eventuali ex aequo) è indicato, per ciascuna sede, nella seguente tabella:

ANCONA 8

AOSTA 10

BARI 8

CAGLIARI 8

COSENZA 8

FIRENZE 8

GENOVA 8

MILANO 10

NAPOLI 8

PERUGIA 10

PESCARA 8

POTENZA 8

ROMA 100

TORINO 8

TRENTO 8

TRIESTE – Redazione di lingua slovena 8

TRIESTE E UDINE – Redazione di lingua italiana 10

VENEZIA 8

Domanda di ammissione

Per poter inviare la domanda di ammissione è necessario:

– registrarsi al sito www.lavoraconnoi.rai.it e/o effettuare la Login con le proprie credenziali;

– aderire all’iniziativa cliccando su “ASSISTENTI DI REDAZIONE 2024”;

– compilare tutti i campi indicati nel form on line; la valorizzazione dei titoli preferenziali, che è effettuata dal sistema in maniera automatizzata, avrà luogo solo ed esclusivamente sulla base delle informazioni inserite dal candidato e dalla candidata nella prima pagina del form on line – vedi punto 4; le informazioni fornite dal candidato e dalla candidata in sede di compilazione del form on line non potranno pertanto essere modificate e/o integrate successivamente alla scadenza del termine di adesione all’iniziativa di selezione sottoindicata;

– confermare l’adesione all’iniziativa;

– verificare la ricezione di un messaggio di posta elettronica, generato in modo automatico dalla casella di posta elettronica assistentidiredazione@rai.it a conferma dell’avvenuta acquisizione della candidatura.

La domanda di ammissione deve essere presentata tassativamente entro le ore 12.00 del 26 novembre 2024 esclusivamente attraverso la compilazione del form on line accessibile all’indirizzo www.lavoraconnoi.rai.it nell’area riservata all’iniziativa “SELEZIONE ASSISTENTI DI REDAZIONE 2024”.

Il sistema informatico non accetterà domande dopo le ore 12.00 del 26 novembre 2024. Per evitare un’eccessiva concentrazione degli accessi all’applicazione a ridosso della scadenza del termine, si consiglia di presentare la domanda con qualche ora di anticipo, tenuto anche conto del tempo necessario per completare l’iter di registrazione propedeutico alla candidatura.

Chi avesse già inserito il proprio CV sul sito www.lavoraconnoi.rai.it deve aderire all’iniziativa compilando comunque il form on line dedicato (cliccando su “SELEZIONE ASSISTENTI DI REDAZIONE 2024”).

Le domande pervenute in formato e/o con mezzo diverso da quanto sopra riportato (es. in formato cartaceo, via email, ecc.) e/o al di fuori dell’arco temporale indicato, non potranno in alcun modo essere prese in considerazione.

In caso di significativa e prolungata indisponibilità del sistema informatico nel corso del termine di presentazione delle domande, Rai comunicherà ai candidati le determinazioni adottate in ordine alle modalità di presentazione della candidatura mediante avviso sul portale. Pe tutte le altre informazioni clicca qui.

Processo di selezione sarà articolato su due fasi:

– La prima fase si svolgerà da remoto e consisterà in un test scritto a risposta multipla finalizzato a verificare il livello di cultura generale e le conoscenze specifiche richieste dal ruolo (per partecipare a questa prova è richiesto il possesso di Pc, smartphone o tablet dotati di webcam e di una buona connessione internet);

– La seconda fase sarà effettuata in presenza e consisterà in un colloquio/prova tecnico-professionale e un colloquio conoscitivo-motivazionale.