Gratta e Vinci: nella stessa ricevitoria vinti 5 milioni e poi 500mila euro. A Rende vincita da 40mila euro

MAGENTA (MI) – Magenta, località in provincia di Milano, è diventata protagonista della fortuna grazie a una elevata vincita al Gratta e Vinci. Nei giorni scorsi – come riporta Agimeg – la dea bendata ha premiato un cliente della ricevitoria di via Fratelli Sanchioli 51, che ha acquistato un biglietto della serie ‘Nuovo 20X’, tagliando dal costo di 5 euro. Ebbene, il fortunato giocatore ha scoperto di aver centrato il premio massimo: vale a dire ben 500.000 euro.

Magenta si conferma una città fortunata. Non è la prima volta che la ricevitoria di via Fratelli Sanchioli 51 si trova al centro di una vincita straordinaria. Il 13 aprile del 2018, infatti, un cliente aveva centrato il premio da 5 milioni di euro con il biglietto della serie “Il Miliardario Maxi”. Anche in quell’occasione si trattava del premio massimo con quel tipo di Gratta e Vinci. “Abbiamo saputo della vincita e siamo molto contenti per questo fortunato giocatore per però, purtroppo, non abbiamo idea di chi sia. La nostra è una tabaccheria fortunata? Probabilmente sì, visto che in pochi anni la dea bendata ci è venuta a trovare in ben due occasioni e con vincite così elevate“, ha dichiarato ad Agimeg il titolare della ricevitoria dove è stato venduto il Gratta e Vinci vincente.

Gratta e Vinci: vincite a Rende, Roccella Jonica e Reggio Calabria

Intanto nell’ultima settimana il Gratta e Vinci a premiato nuovamente la Calabria. Dopo il tagliando da due milioni di euro vinto a Soverato, nella settimana dal 18 al 24 novembre sono stati vinti 50mila euro a Roccella Jonica con un tagliando della serie il Miliardario Maxi, 40mila euro a Rende con il biglietto Nuovo 50X. Stesso biglietto anche a Reggio Calabria dove è stata realizzata una vincita di 20mila euro.