Fondo gastronomia e agroalimentare, 11 milioni a 501 imprese

ROMA – È stato pubblicato sul sito del Masaf il primo decreto di concessione delle agevolazioni alle imprese operanti nei settori della ristorazione, pasticceria e gelateria, che hanno presentato domanda a valere sul ‘Fondo per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano’ attraverso la piattaforma gestita da Invitalia. Ad oggi, riferisce il Masaf, sono state concesse agevolazioni a 501 imprese per quasi 11 milioni di euro a fronte di investimenti generati di circa 17 milioni di euro per l’acquisto di macchinari professionali e di altri beni strumentali durevoli.

Nelle prossime settimane verranno pubblicati ulteriori decreti di ammissione alle agevolazioni a favore di ulteriori imprese beneficiarie fino all’esaurimento della dotazione finanziaria complessiva pari a circa 56 milioni di euro. “Sono particolarmente soddisfatto – afferma il ministro dell’Agricoltura della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida – della grande partecipazione all’iniziativa da parte delle imprese del settore della ristorazione. L’acquisto di nuove attrezzature e macchinari consentirà di migliorare la qualità dei servizi e dei prodotti offerti, con conseguenti ricadute positive sull’intera filiera agroalimentare, ma anche l’efficienza e la sicurezza degli ambienti di lavoro”.